Свердловский депутат призвал увеличить выплаты участвующим в СВО бывшим зэкам

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
В своем Telegram-канале парламентарий рассказал, что с ним связался доброволец из числа осужденных, не получивший от Минобороны никаких денег, в том числе за тяжелое ранение.
Размер выплаты для них составляет, по моим данным, от 50 до 300 тысяч рублей… Это в десять раз меньше, чем аналогичная выплата для других категорий участников СВО, — заявил Максим Иванов.
Такая ситуация представляется депутату несправедливой, поскольку «жизнь и здоровье у всех людей равноценны». С предложением уравнять выплаты Иванов пообещал обратиться к секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку.
Ранее в свердловском департаменте информполитики озвучили размеры выплат за ранение или гибель участников спецоперации.