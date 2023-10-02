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Published Сегодня, 16:18

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

Свердловский депутат призвал увеличить выплаты участвующим в СВО бывшим зэкам

Свердловский депутат призвал увеличить выплаты участвующим в СВО бывшим зэкам

2 октября 2023, 16:18
Фото: Midjourney
Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предложил унифицировать выплаты участникам СВО, чтобы не обделять тех из них, кто попал в зону боевых действий из колоний.

В своем Telegram-канале парламентарий рассказал, что с ним связался доброволец из числа осужденных, не получивший от Минобороны никаких денег, в том числе за тяжелое ранение.

Размер выплаты для них составляет, по моим данным, от 50 до 300 тысяч рублей… Это в десять раз меньше, чем аналогичная выплата для других категорий участников СВО, — заявил Максим Иванов.

Такая ситуация представляется депутату несправедливой, поскольку «жизнь и здоровье у всех людей равноценны». С предложением уравнять выплаты Иванов пообещал обратиться к секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку.

Ранее в свердловском департаменте информполитики озвучили размеры выплат за ранение или гибель участников спецоперации.

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#Свердловская область#Армия#Военные#Выплаты#Выплата#Военнослужащие#СВО#Спецоперация#Григорий Орлов
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