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Умер экс-руководитель полиции Свердловской области

Умер экс-руководитель полиции Свердловской области

2 октября 2023, 03:38
Фото: 1MI
В Свердловской области не стало 75-летнего бывшего руководителя региональной полиции Владимира Воротникова.

Воротников командовал личным составом в 1990-е годы. Его называют легендарной личностью, рассказал начальник пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.

Известно, что Воротников был единственным в России милицейским начальником, который два раза был во главе одного и того же областного ГУВД. Также он был почетным консулом Монголии.

Фото: Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова

Сожаление о смерти Воротникова высказала и свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. По ее словам, она некоторое время с ним работала, когда он руководил ГУВД. Мерзлякова также отметила, что он был справедливым и принципиальным человеком.

О дате и месте прощания с Владимиром Воротниковым сообщат позднее.

Напомним, в июле 2023 года в Екатеринбурге умерла 47-летняя судья Елена Невмеруха. По предварительным данным, ее не стало из-за пищевого отравления.

Известная судья Елена Невмеруха скончалась в Екатеринбурге
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