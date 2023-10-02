Умер экс-руководитель полиции Свердловской области

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:38
Updated Сегодня, 03:38
Воротников командовал личным составом в 1990-е годы. Его называют легендарной личностью, рассказал начальник пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.
Известно, что Воротников был единственным в России милицейским начальником, который два раза был во главе одного и того же областного ГУВД. Также он был почетным консулом Монголии.
Сожаление о смерти Воротникова высказала и свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. По ее словам, она некоторое время с ним работала, когда он руководил ГУВД. Мерзлякова также отметила, что он был справедливым и принципиальным человеком.
О дате и месте прощания с Владимиром Воротниковым сообщат позднее.
Напомним, в июле 2023 года в Екатеринбурге умерла 47-летняя судья Елена Невмеруха. По предварительным данным, ее не стало из-за пищевого отравления.