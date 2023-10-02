В Артемовском водитель Ford сбил 27-летнюю девушку с ребенком в коляске

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Как сообщили в областной ГИБДД, инцидент случился вечером 1 октября на пешеходном переходе на улице Ленина. Водитель Ford Focus сбил 27-летнюю девушку, перевозившую двухлетнего ребенка в коляске по зебре. Пострадавшую доставили в больницу, в случае с ребенком все обошлось без травм.
В момент аварии автомобилист был трезв, уточнили в ведомстве. Прочие обстоятельства ДТП станут известны позднее.
Ранее сообщалось о гибели велосипедиста, попавшего под колеса иномарки на трассе в Свердловской области. До этого в Екатеринбурге начинающий водитель сбил 13-летнюю девочку.