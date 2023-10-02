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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

В Артемовском водитель Ford сбил 27-летнюю девушку с ребенком в коляске

В Артемовском водитель Ford сбил 27-летнюю девушку с ребенком в коляске

2 октября 2023, 09:26
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Артемовском Свердловской области водитель иномарки сбил молодую мать с маленьким ребенком.

Как сообщили в областной ГИБДД, инцидент случился вечером 1 октября на пешеходном переходе на улице Ленина. Водитель Ford Focus сбил 27-летнюю девушку, перевозившую двухлетнего ребенка в коляске по зебре. Пострадавшую доставили в больницу, в случае с ребенком все обошлось без травм.

В момент аварии автомобилист был трезв, уточнили в ведомстве. Прочие обстоятельства ДТП станут известны позднее.

Ранее сообщалось о гибели велосипедиста, попавшего под колеса иномарки на трассе в Свердловской области. До этого в Екатеринбурге начинающий водитель сбил 13-летнюю девочку.

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#Происшествия#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#ГАИ#Госавтоинспекция#Авария#Григорий Орлов
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