В Артемовском водитель Ford сбил 27-летнюю девушку с ребенком в коляске

Как сообщили в областной ГИБДД, инцидент случился вечером 1 октября на пешеходном переходе на улице Ленина. Водитель Ford Focus сбил 27-летнюю девушку, перевозившую двухлетнего ребенка в коляске по зебре. Пострадавшую доставили в больницу, в случае с ребенком все обошлось без травм.