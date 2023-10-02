В Екатеринбурге 12-летний мальчик сломал ногу в ДТП с автобусом на Ботанике

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
По информации городской ГИБДД, инцидент произошел днем 2 октября возле 76-го дома по улице Белинского. В попытке перестроиться на правую полосу 58-летняя женщина за рулем иномарки столкнулась с попутно ехавшим автобусом, в результате чего пострадал 12-летний пассажир общественного транспорта. С травмами головы и переломом голени ребенка доставили в больницу.
В разговоре с автоинспекторами водитель пояснила, что не рассчитала расстояние до приближающегося сзади автобуса.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге курсантка автошколы сбила 13-летнюю девочку на зебре.