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Updated Сегодня, 15:31

В Екатеринбурге 12-летний мальчик сломал ногу в ДТП с автобусом на Ботанике

В Екатеринбурге 12-летний мальчик сломал ногу в ДТП с автобусом на Ботанике

2 октября 2023, 15:21
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге водитель универсала Nissan Wingroad спровоцировала ДТП с автобусом, в котором пострадал 12-летний ребенок.

По информации городской ГИБДД, инцидент произошел днем 2 октября возле 76-го дома по улице Белинского. В попытке перестроиться на правую полосу 58-летняя женщина за рулем иномарки столкнулась с попутно ехавшим автобусом, в результате чего пострадал 12-летний пассажир общественного транспорта. С травмами головы и переломом голени ребенка доставили в больницу.

В разговоре с автоинспекторами водитель пояснила, что не рассчитала расстояние до приближающегося сзади автобуса.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге курсантка автошколы сбила 13-летнюю девочку на зебре.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга
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#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Столкновение#Екатеринбург#Григорий Орлов
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