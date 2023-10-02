В Екатеринбурге мужчина нашел рядом с КПП военгородка гранатометный выстрел

Издание «Вечерние ведомости» со ссылкой на очевидца пишет, что территорию военгородка на улице Симферопольской оцепила военная полиция. Принесшего гранатометный выстрел мужчину задержали. По информации Telegram-канала Ural Mash, в разговоре с силовиками он пояснил, что нашел боеприпас недалеко от спецтерритории, куда его и доставил. ФСБ изъяла снаряд.