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Updated Сегодня, 09:15

В Екатеринбурге мужчина нашел рядом с КПП военгородка гранатометный выстрел

В Екатеринбурге мужчина нашел рядом с КПП военгородка гранатометный выстрел

2 октября 2023, 09:07
Фото: 1MI
В Екатеринбурге неизвестный мужчина пронес на контрольно-пропускной пункт 13-го военного городка снаряд для гранатомета.

Издание «Вечерние ведомости» со ссылкой на очевидца пишет, что территорию военгородка на улице Симферопольской оцепила военная полиция. Принесшего гранатометный выстрел мужчину задержали. По информации Telegram-канала Ural Mash, в разговоре с силовиками он пояснил, что нашел боеприпас недалеко от спецтерритории, куда его и доставил. ФСБ изъяла снаряд.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле жилой дом эвакуировали из-за предмета, похожего на артиллерийскую мину.

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#Полиция#Оружие#ЧП#Военные#Екатеринбург#Военная часть#Григорий Орлов
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