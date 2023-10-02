tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:06

Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 04:06

Updated Сегодня, 04:06

В Екатеринбурге стали закрываться магазины ткани «АтлантТекс»

В Екатеринбурге стали закрываться магазины ткани «АтлантТекс»

2 октября 2023, 04:06
Фото: 1MI
В Екатеринбурге случилось закрытие нескольких сетевых магазинов ткани «АтлантТекс». На это обратили внимание жители города.

Так, перестали работать магазины на улице Машиностроителей, на проспекте Ленина, 83 и на проспекте Ленина 5/1. Сейчас в Екатеринбурге осталось 13 торговых точек этой сети, пишет Е1.

При этом, как утверждает владелец торговой сети Павел Алянич, закрытие нескольких магазинов — это не массовое явление, остальные филиалы продолжают работать по-прежнему.

Напомним, в сентябре 2023 года в Екатеринбурге перестал работать скандально известный бар «Че Почем», в котором ранее нередко случались потасовки между посетителями. Почему заведение закрылось — неизвестно.

В Екатеринбурге закрылся скандальный бар «Че почем»
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге без предупреждения закрыта трамвайная остановкаВ Екатеринбурге закрылись 13 магазинов сети «Магнум»После убийства КМС по боксу в Каменске-Уральском закрыли ночной клуб
#Общество#Работа#Закрытие#Магазины#Сотрудники#Филиал#Торговая сеть#Владелец#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Горожане#Инцидент#Торговая точка#АтлантТекс
Подпишитесь
Успех ЛДПР или провал КПРФ: что случилось на выборах в Городскую думу Екатеринбурга?
29 сентября, 14:35
Таджики с наркотиками и грабитель в ушанке. Как работает «Безопасный город» в Тагиле
29 сентября, 08:54
Тагильчанка обвиняет собственника в незаконном выселении из съемной квартиры
30 сентября, 13:39
«Делают облака». Жители Тагила массово пожаловались на выбросы с ЕВРАЗ НТМК
30 сентября, 14:02
«Жду полгода»: солдату из Нижнего Тагила из-за бюрократии не дают выплату за ранение
29 сентября, 09:23
Масштабный рейд по неплательщикам провела «Нижнетагильская Энергосбытовая компания»
Сегодня, 03:00