В Екатеринбурге стали закрываться магазины ткани «АтлантТекс»

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Так, перестали работать магазины на улице Машиностроителей, на проспекте Ленина, 83 и на проспекте Ленина 5/1. Сейчас в Екатеринбурге осталось 13 торговых точек этой сети, пишет Е1.
При этом, как утверждает владелец торговой сети Павел Алянич, закрытие нескольких магазинов — это не массовое явление, остальные филиалы продолжают работать по-прежнему.
Напомним, в сентябре 2023 года в Екатеринбурге перестал работать скандально известный бар «Че Почем», в котором ранее нередко случались потасовки между посетителями. Почему заведение закрылось — неизвестно.