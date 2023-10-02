В Каменске-Уральском задержан подозреваемый в убийстве Косецкой

Ранее сообщалось, что 39-летняя Елена Косецкая была найдена убитой в деревне Курманка в Заречном ГО Свердловской области. Со своим убийцей она познакомилась за неделю до трагедии. Косецкая подобрала его на трассе, когда он ловил попутку. Она предложила поработать ему на участке, где задумала построить дома для отдыха, чтобы потом сдавать их в аренду. Затем ее обнаружили мертвой в дачном домике, а принадлежащий ей автомобиль Renault Arkana нашли на ЕКАД.