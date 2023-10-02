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В Каменске-Уральском задержан подозреваемый в убийстве Косецкой

В Каменске-Уральском задержан подозреваемый в убийстве Косецкой

2 октября 2023, 20:33
Фото: 1MI
Полиция поймала подозреваемого в убийстве 39-летней жительницы Екатеринбурга Елены Косецкой, сообщает E1.ру.

Подозреваемому 35 лет и он родом из Томска. Сообщается, что его поймали, когда он пошел в магазин за продуктами. Задержанный признался в убийстве и сказал, что сделал это из-за денег. По его словам, он разругался с Косецкой из-за выплаты за часть произведенных работ.

Ранее сообщалось, что 39-летняя Елена Косецкая была найдена убитой в деревне Курманка в Заречном ГО Свердловской области. Со своим убийцей она познакомилась за неделю до трагедии. Косецкая подобрала его на трассе, когда он ловил попутку. Она предложила поработать ему на участке, где задумала построить дома для отдыха, чтобы потом сдавать их в аренду. Затем ее обнаружили мертвой в дачном домике, а принадлежащий ей автомобиль Renault Arkana нашли на ЕКАД.

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#Каменск-Уральский#Убийство#Екатеринбург#Елена Косецкая
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