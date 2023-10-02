tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

В Красноярском крае за убийство тридцатилетней давности задержаны двое человек

2 октября 2023, 12:55
В Красноярском крае задержаны два человека, которые являются подозреваемыми в убийстве, совершенном тридцать лет назад. В 1994 году в Минусинске исчез директор фермерского хозяйства, и все эти годы его исчезновение оставалось нераскрытым.

В мае 1994 года сестра пропавшего обратилась в милицию и сообщила о его пропаже. Однако на тот момент не удалось ничего выяснить, и только спустя много лет следователи определили, что директор стал жертвой убийства. В этом преступлении участвовали двое местных жителей, которых сейчас удачно нашли и задержали полицейские, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Представители регионального Следственного комитета сообщили, что задержание подозреваемых произошло благодаря оперативным мерам на территории города Минусинска. Пара работала у фермера водителями и договорилась между собой об убийстве своего работодателя во время поездки в Красноярск на грузовике КамАЗ. Их целью было присвоение товаров, которые они перевозили в краевой центр. Фермер был застрелен, а его тело закопано в лесной полосе у дороги.

Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: облака из выбросов, чистка колодцев и мор рыбы
Сегодня, 07:21
«Жду полгода»: солдату из Нижнего Тагила из-за бюрократии не дают выплату за ранение
29 сентября, 09:23
Вице-президент «Екатеринбуржского клуба» попросил Грету Тунберг ослабить санкции США
Сегодня, 08:50
Успех ЛДПР или провал КПРФ: что случилось на выборах в Городскую думу Екатеринбурга?
29 сентября, 14:35
Таджики с наркотиками и грабитель в ушанке. Как работает «Безопасный город» в Тагиле
29 сентября, 08:54
Масштабный рейд по неплательщикам провела «Нижнетагильская Энергосбытовая компания»
Сегодня, 03:00