В Красноярском крае за убийство тридцатилетней давности задержаны двое человек

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
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Updated Сегодня, 12:57
В мае 1994 года сестра пропавшего обратилась в милицию и сообщила о его пропаже. Однако на тот момент не удалось ничего выяснить, и только спустя много лет следователи определили, что директор стал жертвой убийства. В этом преступлении участвовали двое местных жителей, которых сейчас удачно нашли и задержали полицейские, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Представители регионального Следственного комитета сообщили, что задержание подозреваемых произошло благодаря оперативным мерам на территории города Минусинска. Пара работала у фермера водителями и договорилась между собой об убийстве своего работодателя во время поездки в Красноярск на грузовике КамАЗ. Их целью было присвоение товаров, которые они перевозили в краевой центр. Фермер был застрелен, а его тело закопано в лесной полосе у дороги.