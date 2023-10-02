В Красноярском крае за убийство тридцатилетней давности задержаны двое человек

В мае 1994 года сестра пропавшего обратилась в милицию и сообщила о его пропаже. Однако на тот момент не удалось ничего выяснить, и только спустя много лет следователи определили, что директор стал жертвой убийства. В этом преступлении участвовали двое местных жителей, которых сейчас удачно нашли и задержали полицейские, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».