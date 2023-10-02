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В Нижнем Тагиле ГИБДД ловит автовладельцев с неоплаченными штрафами

В Нижнем Тагиле ГИБДД ловит автовладельцев с неоплаченными штрафами

2 октября 2023, 10:22
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу
В Нижнем Тагиле проходит профилактическое мероприятие «Должник», в рамках которого будут выявляться автомобилисты, не оплачивающие штрафы ГИБДД. Мероприятие проходит со 2 по 6 октября 2023 года.

За неуплату назначенных штрафов в отношении жителей города будут составлены административные материалы, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Особое внимание будет уделяться горожанам, которые уклоняются от оплаты взысканий в области обеспечения безопасности дорожного движения. Также, кроме инспекторов ГИБДД, искать должников будут судебные приставы. Перечень людей, которые имеют две и более задолженностей, переданы участковым.

С должников будет взыскан двукратный размер суммы неоплаченного штрафа не менее тысячи рублей. Либо автовладельцев посадят под административный арест до пятидесяти часов.

Напомним, 21–24 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле инспекторы ГИБДД проверяли водителей автобусов на предмет нарушений правил перевозки пассажиров. В итоге рейда было отмечено 34 случая нарушений.

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