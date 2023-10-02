В Нижнем Тагиле ГИБДД ловит автовладельцев с неоплаченными штрафами

Особое внимание будет уделяться горожанам, которые уклоняются от оплаты взысканий в области обеспечения безопасности дорожного движения. Также, кроме инспекторов ГИБДД, искать должников будут судебные приставы. Перечень людей, которые имеют две и более задолженностей, переданы участковым.