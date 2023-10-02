В Нижнем Тагиле ГИБДД ловит автовладельцев с неоплаченными штрафами

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
За неуплату назначенных штрафов в отношении жителей города будут составлены административные материалы, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.
Особое внимание будет уделяться горожанам, которые уклоняются от оплаты взысканий в области обеспечения безопасности дорожного движения. Также, кроме инспекторов ГИБДД, искать должников будут судебные приставы. Перечень людей, которые имеют две и более задолженностей, переданы участковым.
С должников будет взыскан двукратный размер суммы неоплаченного штрафа не менее тысячи рублей. Либо автовладельцев посадят под административный арест до пятидесяти часов.
Напомним, 21–24 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле инспекторы ГИБДД проверяли водителей автобусов на предмет нарушений правил перевозки пассажиров. В итоге рейда было отмечено 34 случая нарушений.