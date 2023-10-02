В Нижнем Тагиле новый спасательный катер заступил на службу

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Данная техника поможет водолазной группе решать самые сложные задачи, — заявил в своем Telegram-канале мэр Владислав Пинаев.
На опубликованных кадрах запечатлен процесс спуска судна на воду. Катер оснащен современными приборами, в частности эхолотом для определения глубины водоема и изучения рельефа его дна.
Отдельно Пинаев отметил заслуги нижнетагильской водолазной группы, которая только за минувшее лето вытащила из воды 27 человек в черте города.
Ранее сообщалось, что в мэрии Нижнего Тагила наградили волонтеров и спасателей, участвовавших в ликвидации лесных пожаров.