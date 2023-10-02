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Posted Сегодня, 16:56

Published Сегодня, 16:56

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

В Нижнем Тагиле новый спасательный катер заступил на службу

В Нижнем Тагиле новый спасательный катер заступил на службу

2 октября 2023, 16:56
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле новый спасательный катер заступил на службу. Предполагается, что спецтехника поможет спасателям быстрее реагировать на ЧП.
Данная техника поможет водолазной группе решать самые сложные задачи, — заявил в своем Telegram-канале мэр Владислав Пинаев.

На опубликованных кадрах запечатлен процесс спуска судна на воду. Катер оснащен современными приборами, в частности эхолотом для определения глубины водоема и изучения рельефа его дна.

Отдельно Пинаев отметил заслуги нижнетагильской водолазной группы, которая только за минувшее лето вытащила из воды 27 человек в черте города.

Ранее сообщалось, что в мэрии Нижнего Тагила наградили волонтеров и спасателей, участвовавших в ликвидации лесных пожаров.

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#Нижний Тагил#Спасатели#Водоемы#Видео#Водолазы#МЧС#Григорий Орлов
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