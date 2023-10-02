В зоне спецоперации погиб свердловчанин Иван Щербаков

Posted Вчера, 13:11
Published Вчера, 13:11
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
О траурной церемонии в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Новолялинского городского округа Сергей Бондаренко, опубликовавший фотографию погибшего.
Как выяснило издание E1.RU, в апреле этого года Бондаренко приговорили к полутора годам лишения свободы за регулярное физическое насилие над матерью. На спецоперацию он отправился из колонии.
В конце сентября стало известно о гибели на СВО 38-летнего мотострелка из Каменска-Уральского. До этого сообщалось о гибели в зоне спецоперации участника ансамбля из Артемовского.