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В зоне спецоперации погиб свердловчанин Иван Щербаков

В зоне спецоперации погиб свердловчанин Иван Щербаков

2 октября 2023, 13:11
Фото: 1MI
29 сентября в Новой Ляле Свердловской области простились с участником СВО Иваном Щербаковым, который отправился в зону боевых действий из исправительной колонии.

О траурной церемонии в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Новолялинского городского округа Сергей Бондаренко, опубликовавший фотографию погибшего.

Фото: Telegram-канал Сергея Бондаренко

Как выяснило издание E1.RU, в апреле этого года Бондаренко приговорили к полутора годам лишения свободы за регулярное физическое насилие над матерью. На спецоперацию он отправился из колонии.

В конце сентября стало известно о гибели на СВО 38-летнего мотострелка из Каменска-Уральского. До этого сообщалось о гибели в зоне спецоперации участника ансамбля из Артемовского.

Житель поселка Горноуральский погиб в зоне СВО
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#Свердловская область#Армия#Военные#Военнослужащие#СВО#Спецоперация#Григорий Орлов
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