Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Так, Иван Некрасов напомнил, что 12 сентября самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в пшеничном поле. Воздушное судно тогда летело из Сочи в Омск, но в какой-то момент у 19-летнего самолета отказала гидравлическая система.
На борту находился 161 пассажир, никто из них не погиб. Однако нет никаких гарантий, что подобное или что-то похуже произойдет вновь с каким-либо российским авиаперевозчиком, отметил Некрасов.
Он сказал, что это происходит потому, что после начала СВО западные страны запретили продажу самолетов и запчастей российским авиакомпаниям. Также запрещено техобслуживание лайнеров в РФ. В результате российские самолеты устаревают и становятся более опасными.
Из-за санкций США и Евросоюза лишиться жизней могут обычные россияне. Грета, ты предупреждаешь нас об изменении климата и неизбежном экзистенциальном кризисе человечества в связи с этим. А я опасаюсь, что могу не дожить до этого кризиса из-за неуправляемого самолета, — сказал в видеообращении Иван Некрасов.
Далее он попросил Грету Тунберг помочь ослабить санкции США и ЕС. Он сказал, что все люди на земле заслуживают жизни, в том числе россияне.