За неделю более 31 тысячи свердловчан заболели ОРВИ

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
На Екатеринбург пришлась почти половина всех заболевших — более 14,6 тысячи человек, уточнили в региональном Роспотребнадзоре. В числе возбудителей наиболее распространен риновирус, выявленный у трети пациентов. Доля детей среди заболевших составила 62%.
Самая неблагополучная эпидемиологическая ситуация сложилась в Невьянске, Арамили, Сысерти, Сухом Логе и Богдановиче.
Напомним, на прошлой неделе свердловский минздрав вернул масочный режим в больницах и поликлиниках региона. Пока ограничение распространилось лишь на медперсонал.