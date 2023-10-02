За неделю более 31 тысячи свердловчан заболели ОРВИ

Свердловский Роспотребнадзор сообщил о недельном спаде заболеваемости ОРВИ

В Свердловской области пошла на спад заболеваемость ОРВИ. За прошедшие семь дней в регионе выявили 31,3 тысячи случаев инфекции, и это на 20% меньше, чем неделей ранее.