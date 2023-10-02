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Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Свердловский Роспотребнадзор сообщил о недельном спаде заболеваемости ОРВИ

За неделю более 31 тысячи свердловчан заболели ОРВИ

2 октября 2023, 13:46
Фото: 1MI

Свердловский Роспотребнадзор сообщил о недельном спаде заболеваемости ОРВИ

В Свердловской области пошла на спад заболеваемость ОРВИ. За прошедшие семь дней в регионе выявили 31,3 тысячи случаев инфекции, и это на 20% меньше, чем неделей ранее.

На Екатеринбург пришлась почти половина всех заболевших — более 14,6 тысячи человек, уточнили в региональном Роспотребнадзоре. В числе возбудителей наиболее распространен риновирус, выявленный у трети пациентов. Доля детей среди заболевших составила 62%.

Самая неблагополучная эпидемиологическая ситуация сложилась в Невьянске, Арамили, Сысерти, Сухом Логе и Богдановиче.

Напомним, на прошлой неделе свердловский минздрав вернул масочный режим в больницах и поликлиниках региона. Пока ограничение распространилось лишь на медперсонал.

В Свердловской области зарегистрировано более 39 тысяч случаев ОРВИ
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#Свердловская область#Здоровье#Медицина#Роспотребнадзор#ОРВИ#Здравоохранение#Инфекция#Григорий Орлов
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