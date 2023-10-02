Заключенный отсудил у ИК-13 в Нижнем Тагиле 238 тысяч за лишние месяцы в колонии

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:50
Пострадавшего зовут Курман Батчаев. Ему назначили наказание в виде года и трех месяцев колонии за мошенничество. Когда этот срок подошел к концу, он не однократно спрашивал у руководства ИК-13 «Красная утка», когда он выйдет на свободу, пишет Ural Mash.
Также заключенный уточнял, раз он все равно все еще сидит, могут ли его перевести на домашний арест, следует из решения суда. На все ему давали отрицательны ответ. За лишние дни нахождения в колонии — 475 дней — у Курмана обострился хронический свищ. Необходимого лечения ему не предоставили, утверждал мужчина.
В результате Курману выплатили 238 тысяч рублей морального ущерба за случившееся.