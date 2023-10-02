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Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

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Updated Сегодня, 06:50

Мужчина по ошибке отсидел лишние 8 месяцев в колонии Нижнего Тагила

Заключенный отсудил у ИК-13 в Нижнем Тагиле 238 тысяч за лишние месяцы в колонии

2 октября 2023, 06:48
Фото: Midjourney

Мужчина по ошибке отсидел лишние 8 месяцев в колонии Нижнего Тагила

Экс-сержант отсидел лишние восемь месяцев в колонии Нижнего Тагила из-за ошибки в документах.

Пострадавшего зовут Курман Батчаев. Ему назначили наказание в виде года и трех месяцев колонии за мошенничество. Когда этот срок подошел к концу, он не однократно спрашивал у руководства ИК-13 «Красная утка», когда он выйдет на свободу, пишет Ural Mash.

Также заключенный уточнял, раз он все равно все еще сидит, могут ли его перевести на домашний арест, следует из решения суда. На все ему давали отрицательны ответ. За лишние дни нахождения в колонии — 475 дней — у Курмана обострился хронический свищ. Необходимого лечения ему не предоставили, утверждал мужчина.

В результате Курману выплатили 238 тысяч рублей морального ущерба за случившееся.

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