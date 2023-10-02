Заключенный отсудил у ИК-13 в Нижнем Тагиле 238 тысяч за лишние месяцы в колонии

Также заключенный уточнял, раз он все равно все еще сидит, могут ли его перевести на домашний арест, следует из решения суда. На все ему давали отрицательны ответ. За лишние дни нахождения в колонии — 475 дней — у Курмана обострился хронический свищ. Необходимого лечения ему не предоставили, утверждал мужчина.