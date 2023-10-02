«Закрылся давно, нерентабельно»: один магазин «АтлантТекс» закрылся в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Как сообщил СМИ сам Павел Алянич, предприниматель и основатель бренда «АтлантТекс», закрытие магазинов в Екатеринбурге не носит массовый характер, пишет е1. Тем не менее, сообщается о закрытии как минимум трех точек, несмотря на покупательский спрос. В столице Урала продолжат работу 13 магазинов.
В Нижнем Тагиле филиал магазина на Вагонке уже не работает. Как стало известно корреспонденту TagilCity.ru, вероятно, магазины закрывают из-за нерентабельности.
Мы работает, у нас все хорошо, никакой информации о предстоящем закрытии не поступало. Закрывают, может быть, нерентабельные магазины. На Вагонке точка уже не работает, — пояснил редакции TagilCity.ru один из продавцов магазина на проспекте Строителей, 22.
В Дзержинском районе магазин ранее работал по адресу Вагоностроителей, 21. Как рассказали новые арендаторы помещения, где располагался магазин текстиля, «АтлантТекс» закрылся давно. Сейчас там располагается парк развлечений.
Атлантекс закрылся давно. Летом уже не работал, — рассказали корреспонденту редакции.
Торговая сеть «Атлант» с разными брендами появилась в 1991 году. Ее основателем является Павел Алянич. Из всех работающих брендов остался только «АтлантТекс», работающий по продаже текстильных изделий.