tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Один из магазинов «АтлантТекс» закрылся в Нижнем Тагиле

«Закрылся давно, нерентабельно»: один магазин «АтлантТекс» закрылся в Нижнем Тагиле

2 октября 2023, 11:45
Фото: tagilcity.ru

Один из магазинов «АтлантТекс» закрылся в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле продолжит работу один из двух магазинов «АтлантТекс», расположенный на проспекте Строителей. На Вагонке точка, принадлежащая сети уральского бизнесмена, была закрыта.

Как сообщил СМИ сам Павел Алянич, предприниматель и основатель бренда «АтлантТекс», закрытие магазинов в Екатеринбурге не носит массовый характер, пишет е1. Тем не менее, сообщается о закрытии как минимум трех точек, несмотря на покупательский спрос. В столице Урала продолжат работу 13 магазинов.

В Нижнем Тагиле филиал магазина на Вагонке уже не работает. Как стало известно корреспонденту TagilCity.ru, вероятно, магазины закрывают из-за нерентабельности.

Мы работает, у нас все хорошо, никакой информации о предстоящем закрытии не поступало. Закрывают, может быть, нерентабельные магазины. На Вагонке точка уже не работает, — пояснил редакции TagilCity.ru один из продавцов магазина на проспекте Строителей, 22.

В Дзержинском районе магазин ранее работал по адресу Вагоностроителей, 21. Как рассказали новые арендаторы помещения, где располагался магазин текстиля, «АтлантТекс» закрылся давно. Сейчас там располагается парк развлечений.

Атлантекс закрылся давно. Летом уже не работал, — рассказали корреспонденту редакции.
«АтлантТекс» закрылся в Нижнем Тагиле«АтлантТекс» закрылся в Нижнем Тагиле
«АтлантТекс» закрылся в Нижнем Тагиле«АтлантТекс» закрылся в Нижнем Тагиле
«АтлантТекс» закрылся в Нижнем Тагиле«АтлантТекс» закрылся в Нижнем Тагиле
«АтлантТекс» закрылся в Нижнем Тагиле«АтлантТекс» закрылся в Нижнем Тагиле
«АтлантТекс» закрылся в Нижнем Тагиле«АтлантТекс» закрылся в Нижнем Тагиле
«АтлантТекс» закрылся в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru
В Екатеринбурге закрылись 13 магазинов сети «Магнум»
Узнать подробнее

Торговая сеть «Атлант» с разными брендами появилась в 1991 году. Ее основателем является Павел Алянич. Из всех работающих брендов остался только «АтлантТекс», работающий по продаже текстильных изделий.

Читайте также:
Бизнесмен из Екатеринбурга избежал тюрьмы за хищение 285 млн рублей с госконтрактовБизнесмен из Екатеринбурга не смог отсудить 5 млн убытков из-за отмены рейсаForbes поместил Екатеринбург на пятую строчку топа городов для бизнеса
#Бизнес#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Магазин#Закрытие#Предприниматель#Юлия Степанова
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: облака из выбросов, чистка колодцев и мор рыбы
Сегодня, 07:21
«Жду полгода»: солдату из Нижнего Тагила из-за бюрократии не дают выплату за ранение
29 сентября, 09:23
Вице-президент «Екатеринбуржского клуба» попросил Грету Тунберг ослабить санкции США
Сегодня, 08:50
Успех ЛДПР или провал КПРФ: что случилось на выборах в Городскую думу Екатеринбурга?
29 сентября, 14:35
Таджики с наркотиками и грабитель в ушанке. Как работает «Безопасный город» в Тагиле
29 сентября, 08:54
Масштабный рейд по неплательщикам провела «Нижнетагильская Энергосбытовая компания»
Сегодня, 03:00