«Закрылся давно, нерентабельно»: один магазин «АтлантТекс» закрылся в Нижнем Тагиле

Как сообщил СМИ сам Павел Алянич, предприниматель и основатель бренда «АтлантТекс», закрытие магазинов в Екатеринбурге не носит массовый характер, пишет е1. Тем не менее, сообщается о закрытии как минимум трех точек, несмотря на покупательский спрос. В столице Урала продолжат работу 13 магазинов.