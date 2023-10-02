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Росприроднадзор организовал проверку завода ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Завод ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле проверяют на соблюдение законов об экологии

2 октября 2023, 16:41
Фото: 1MI

Росприроднадзор организовал проверку завода ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Свердловский Росприроднадзор осуществил выездную проверку металлургического завода ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле.

В ходе проверки были отобраны пробы для контроля соблюдения законодательства об экологии, сообщили в пресс-службе ведомства. Специалисты установят, в какой мере деятельность предприятия соответствует нормам об охране атмосферного воздуха, водных объектов, а также правилам обращения с отходами.

По результатам замеров Росприроднадзор примет меры для соблюдения заводом природоохранного законодательства.

Напомним, ранее Росприроднадзор отчитался об итогах проверки нижнетагильского завода промышленной химии Уралхимпласта, который, как выяснилось, выбрасывал в атмосферу недопустимые объемы загрязняющих веществ.

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#Нижний Тагил#Экология#Завод#Выбросы#Промышленные предприятия#Росприроднадзор#Григорий Орлов
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