Завод ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле проверяют на соблюдение законов об экологии

В ходе проверки были отобраны пробы для контроля соблюдения законодательства об экологии, сообщили в пресс-службе ведомства. Специалисты установят, в какой мере деятельность предприятия соответствует нормам об охране атмосферного воздуха, водных объектов, а также правилам обращения с отходами.