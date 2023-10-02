Завод ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле проверяют на соблюдение законов об экологии

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
В ходе проверки были отобраны пробы для контроля соблюдения законодательства об экологии, сообщили в пресс-службе ведомства. Специалисты установят, в какой мере деятельность предприятия соответствует нормам об охране атмосферного воздуха, водных объектов, а также правилам обращения с отходами.
По результатам замеров Росприроднадзор примет меры для соблюдения заводом природоохранного законодательства.
Напомним, ранее Росприроднадзор отчитался об итогах проверки нижнетагильского завода промышленной химии Уралхимпласта, который, как выяснилось, выбрасывал в атмосферу недопустимые объемы загрязняющих веществ.