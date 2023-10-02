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Published Сегодня, 14:49

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Updated Сегодня, 15:12

Росприроднадзор выявил более десяти нарушений на тагильском заводе Уралхимпласте

Завод Уралхимпласт в Нижнем Тагиле выбрасывал чрезмерные объемы вредных веществ

2 октября 2023, 14:49
Фото: 1MI

Росприроднадзор выявил более десяти нарушений на тагильском заводе Уралхимпласте

Свердловский Росприроднадзор выявил на нижнетагильском заводе Уралхимпласте 11 нарушений в сфере законодательства об экологии, в частности превышение допустимых объемов выбросов вредных веществ в атмосферу.

Как показала выездная проверка, предприятие выбрасывало недопустимые объемы фенола, формальдегида и взвешенных веществ. Выбросы при этом осуществлялись без спецразрешения и без учета метеорологических условий.

Недостоверно проведена инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ… Недостоверно проведена инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ, — сообщили также в Росприроднадзоре.

Напомним, ранее тагильчане массово пожаловались на выбросы с ЕВРАЗ НТМК.

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#Нижний Тагил#Экология#Выбросы#Уралхимпласт#Росприроднадзор#Превышение выбросов#Григорий Орлов
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