Завод Уралхимпласт в Нижнем Тагиле выбрасывал чрезмерные объемы вредных веществ

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Как показала выездная проверка, предприятие выбрасывало недопустимые объемы фенола, формальдегида и взвешенных веществ. Выбросы при этом осуществлялись без спецразрешения и без учета метеорологических условий.
Недостоверно проведена инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ… Недостоверно проведена инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ, — сообщили также в Росприроднадзоре.
Напомним, ранее тагильчане массово пожаловались на выбросы с ЕВРАЗ НТМК.