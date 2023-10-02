Жительница деревни в Свердловской области зарезала знакомого из-за неприязни

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Свердловчанка пришла к знакомому домой и нанесла ему удар ножом. В результате ранения мужчина умер на месте происшествия, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Женщина вскоре решила сама признаться полицейским в убийстве, так как, по ее словам, замучила совесть, рассказал начальники пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по факту убийства и заключили ее под стражу. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Материалы дела полицейские передали в СК.
Напомним, 16 апреля 2023 года в Красноуфимске женщина убила с помощью ножа свою знакомую, с которой у нее возник конфликт. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, а горожанку задержали.