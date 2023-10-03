1,5 млн потратит Нижний Тагил на ликвидацию 27 несанкционированных свалок

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Всего планируется убрать и вывезти 469 кубометров несанкционированных отходов IV и V классов опасности в разных районах города. Свалочные массы представляют собой смесь из упаковки, растительных, пищевых и строительных отходов от сноса и разборки зданий.
Согласно документации предполагается ручная и механизированная очистка местности. Все работы подрядчику необходимо окончить до 30 ноября 2023 года.
Ликвидация мест несанкционированных свалок будет осуществляется в два этапа. Сначала работники подрядной организации уберут крупногабаритный мусор, а затем оставшийся — вручную в радиусе пяти метров.
В техзадании указано, что исполнителю запрещается сталкивать мусор в овраги и водоотводные канавы. Растительные отходы, образовавшиеся при уходе за газонами и цветниками подлежат вывозу на специализированный полигон.
Заявки на электронный аукцион МБУ «Служба экологической безопасности» Нижнего Тагила принимает до 16 октября 2023 года. Затем будет определен победитель тендера.
Напомним, в Верхней Салде местные жители пожаловались на свалку из автомобильных шин на контейнерной площадке.