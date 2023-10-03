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1,5 млн потратит Нижний Тагил на ликвидацию 27 несанкционированных свалок

1,5 млн потратит Нижний Тагил на ликвидацию 27 несанкционированных свалок

3 октября 2023, 13:55
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле на ликвидацию 27 несанкционированных свалок потратят почти 1,5 миллиона рублей.

Всего планируется убрать и вывезти 469 кубометров несанкционированных отходов IV и V классов опасности в разных районах города. Свалочные массы представляют собой смесь из упаковки, растительных, пищевых и строительных отходов от сноса и разборки зданий.

Согласно документации предполагается ручная и механизированная очистка местности. Все работы подрядчику необходимо окончить до 30 ноября 2023 года.

Ликвидация мест несанкционированных свалок будет осуществляется в два этапа. Сначала работники подрядной организации уберут крупногабаритный мусор, а затем оставшийся — вручную в радиусе пяти метров.

В техзадании указано, что исполнителю запрещается сталкивать мусор в овраги и водоотводные канавы. Растительные отходы, образовавшиеся при уходе за газонами и цветниками подлежат вывозу на специализированный полигон.

Заявки на электронный аукцион МБУ «Служба экологической безопасности» Нижнего Тагила принимает до 16 октября 2023 года. Затем будет определен победитель тендера.

Напомним, в Верхней Салде местные жители пожаловались на свалку из автомобильных шин на контейнерной площадке.

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