Более 96 млн рублей заплатят «черные лесорубы» за уничтожение свердловских лесов

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
По факту вырубки деревьев без разрешения 12 человек стали фигурантами уголовных дел. В этом году лесным инспекторам удалось достичь рекордных показателей по снижению объемов незаконного уничтожения леса.
В начале 2023 года специалисты скорректировали маршруты патрулирования с учетом мест, где ранее пресекали деятельность «черных лесорубов» и ликвидировали возгорания, сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов.
Минувшим летом свердловское правительство анонсировало внедрение технологий искусственного интеллекта для борьбы с лесными пожарами.