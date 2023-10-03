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Более 96 млн рублей заплатят «черные лесорубы» за уничтожение свердловских лесов

Более 96 млн рублей заплатят «черные лесорубы» за уничтожение свердловских лесов

3 октября 2023, 14:18
Фото: 1MI
В 2023 году организаторы незаконной вырубки леса возместили муниципалитетам Свердловской области ущерб на сумму порядка 60 млн рублей, еще 36,6 млн рублей должны будут поступить в местные бюджеты по судебным решениям.

По факту вырубки деревьев без разрешения 12 человек стали фигурантами уголовных дел. В этом году лесным инспекторам удалось достичь рекордных показателей по снижению объемов незаконного уничтожения леса.

В начале 2023 года специалисты скорректировали маршруты патрулирования с учетом мест, где ранее пресекали деятельность «черных лесорубов» и ликвидировали возгорания, сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов.

Минувшим летом свердловское правительство анонсировало внедрение технологий искусственного интеллекта для борьбы с лесными пожарами.

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#Общество#Свердловская область#Уголовное дело#Лес#Природа#Вырубка леса#Вырубка#Вырубка деревьев#Григорий Орлов
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