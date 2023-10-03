Деловое образование в Свердловской области: где его получить и чему научат?

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
На сегодняшний день в России получить высшее образование можно бесплатно, показав определенный уровень знаний при поступлении и пройдя конкурс. На 2023 года в России насчитывается более 1000 высших учебных заведений. Большая часть ВУЗов предоставляет бесплатные учебные места, а образование можно получить разноуровневое (магистратура, аспирантура).
Мы одна из самых обученных стран в мире, у нас второе место в мире по количеству людей с высшим образованием, при этом большая часть из них не работает по специальности, — отметила ректор Международного института менеджмента объединений предпринимателей Анна Палагина.
Рынок делового образования в России оценивают почти в 94,5 миллиарда рублей. Короткие программы, например, тренинги или семинары, обычно направлены на получение и отработку какого-либо навыка. По их окончании слушателю выдают сертификат. Курсы повышения квалификации, как правило, длятся от 16 до 250 часов, а после студент получает удостоверение. Более длинные программы — это уже профессиональная переподготовка. Считается, что за этот срок можно освоить новую профессию. По окончании уже выдается диплом.
У нас в стране 2 миллиона компаний плюс берем СНГ. Предположим, 3 миллиона компаний по всему СНГ. И в каждой компании минимум 5-6 функциональных управленцев. То есть мы говорим о рынке 15-20 миллионов потенциальных слушателей, — заявил руководитель практики управления «Русской школы управления» Сергей Трушкин.
Первые школы и институты бизнеса в России появились 30 лет назад. И за это время запросы слушателей менялись. Игроки рынка говорят, что сейчас студенты не хотят теории, им нужна практика — разбор конкретных кейсов. В трендах: цифровая трансформация компаний — применение искусственного интеллекта и нейромаркетинг. Кроме того, востребовано антикризисное управление и курсы, обучающие переговорным техникам.
С одной стороны, это все, что связано с «мягкими» навыками и универсальными компетенциями, способностью будущего сотрудника работать в формате многозадачности и постоянных изменений. Спрос вырос на курсы, повышающие компетенции по управлению в стрессовых ситуациях и умению действовать в нестабильной реальности и правильно проживать ошибки, управлению изменениями. Сейчас мы видим запрос у бизнеса на конфликтологию и умение применять переговорные, медиативные техники в различных отраслях, — рассказал президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
В Свердловской области на базе Уральского Федерального Университета им. Б. Н. Ельцина уже более 20 лет работает Центр бизнес-образования. Это самая крупная бизнес-школа в Уральском регионе. По оценке международной общественной организации Eduniversal (Париж, Франция), этот центр входит в число 1000 лучших Бизнес-школ мира. Программа MBA Бизнес-школы УрФУ вошла в ТОП-200 лучших программ профессиональной переподготовки руководителей высшего уровня.
Другая программа («Экономика и управление предприятием»), которую предлагает УрФУ для бизнеса с присвоением квалификации позволит получить комплексные знания для открытия собственного бизнеса и разработки экономической и кадровой политики организации.
Еще один пример — с присвоением права ведения профессиональной деятельности в соответствующей сфере — «Экономическая психология бизнеса» — научит разрабатывать и реализовывать инновационные проекты для развития и успеха компаний в современной бизнес среде, а также проводить системный анализ психологических проблем бизнеса и эффективно решать эти проблемы.
Российское деловое образование всегда было ориентировано на Запад. Но в прошлом году международные ассоциации приостановили аккредитацию отечественных бизнес-школ, профессора отменили курсы, а вузы — партнерские программы и обмен студентами. Кроме того, замещать пришлось и технические решения.
Сейчас идет изменение содержания с возвратом к лучшим образцам советских образовательных стандартов с применением уже наработок отечественного бизнеса. Очевидно, что такие сложные процессы в столь консервативной отрасли, как образование, не могут проходить безболезненно в столь сжатые сроки. Быстрый переход на отечественные онлайн-сервисы и технические решения, процесс замены привычных и бывших монополистами коммуникационных и образовательных платформ из недружественных стран. Развитие системы делового образования — одно из ключевых направлений деятельности Торгово-промышленной палаты России, — пояснил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Институт Регионального Развития (ИРР) — современный образовательный центр, объединяющий интеллектуальный ресурс предприятий и организаций Свердловской области, членов, экспертов и партнеров Уральской торгово-промышленной палаты.
Работа ИРР регулируется Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и строится на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности. АНО «Институт регионального развития при Уральской ТПП» — с 2020 г. является официальным партнером Регионального центра компетенций Свердловской области в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
Уральская торгово-промышленная палата предлагает и свои курсы по обучению ведению бизнеса. Так, тренинг «Практические инструменты эффективного управления» включает в себя: выработку и внедрение «корпоративной идеологии», в том числе стратегическое и тактическое планирование.
Цель делового образования — не «корочка», а решение собственных рабочих задач, считают выпускники бизнес-школ.
Для этого крайне важен обмен практиками, а также международный опыт. Эксперты отрасли сходятся в том, что нужно посмотреть на Восток, подумать о сотрудничестве с бизнес-школами Китая, Сингапура, Гонконга, Турции, Индии и других стран. Преподаватели из этих школ могут рассказать об особенностях национальных рынков и азиатской модели менеджмента, что сейчас актуально.