Деловое образование в Свердловской области: где его получить и чему научат?

Рынок делового образования в России оценивают почти в 94,5 миллиарда рублей. Короткие программы, например, тренинги или семинары, обычно направлены на получение и отработку какого-либо навыка. По их окончании слушателю выдают сертификат. Курсы повышения квалификации, как правило, длятся от 16 до 250 часов, а после студент получает удостоверение. Более длинные программы — это уже профессиональная переподготовка. Считается, что за этот срок можно освоить новую профессию. По окончании уже выдается диплом.