Девять человек пострадали при распылении газа в школе Верхней Салды

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Как сообщили в пресс-службе свердловского минздрава, после ЧП трех человек доставили в больницу. Одного из пострадавших госпитализировали в реанимацию — за его состоянием следят специалисты Территориального центра медицины катастроф. В свою очередь двоих детей доставили в соматическое отделение.
Шестерым школьникам госпитализация не понадобилась, сообщили в ведомстве.
По информации Telegram-канала Ural Mash, 12-летний шестиклассник распылил перцовый баллончик в школьном туалете. В реанимации оказался восьмилетний ребенок.
Ранее сообщалось, что суд обязал жителя свердловского поселка Белоярского выплатить 80 тысяч рублей мальчику, которому он в лицо распылил перцовый баллончик.