Девять человек пострадали при распылении газа в школе Верхней Салды

Как сообщили в пресс-службе свердловского минздрава, после ЧП трех человек доставили в больницу. Одного из пострадавших госпитализировали в реанимацию — за его состоянием следят специалисты Территориального центра медицины катастроф. В свою очередь двоих детей доставили в соматическое отделение.