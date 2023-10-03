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Updated Сегодня, 10:46

Девять человек пострадали при распылении газа в школе Верхней Салды

Девять человек пострадали при распылении газа в школе Верхней Салды

3 октября 2023, 10:33
Фото: 1MI
Во вторник, 3 октября, в Верхней Салде девять человек пострадали при распылении газового баллона в стенах 3-й школы.

Как сообщили в пресс-службе свердловского минздрава, после ЧП трех человек доставили в больницу. Одного из пострадавших госпитализировали в реанимацию — за его состоянием следят специалисты Территориального центра медицины катастроф. В свою очередь двоих детей доставили в соматическое отделение.

Шестерым школьникам госпитализация не понадобилась, сообщили в ведомстве.

По информации Telegram-канала Ural Mash, 12-летний шестиклассник распылил перцовый баллончик в школьном туалете. В реанимации оказался восьмилетний ребенок.

Ранее сообщалось, что суд обязал жителя свердловского поселка Белоярского выплатить 80 тысяч рублей мальчику, которому он в лицо распылил перцовый баллончик.

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#Происшествия#Дети#Свердловская область#Школа#Минздрав#Пострадавшие#Инцидент#Пострадавший ребенок#Григорий Орлов
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