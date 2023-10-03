Диагональный пешеходный переход появился в Тагиле на пересечении улиц Фрунзе и Черных

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Раньше для разметки таких переходов использовали сплошную заливку. Но такое количество краски уменьшает силу сцепления автомобиля с дорогой.
К тому же диагональный пешеходный переход намного безопаснее обычного регулируемого по той причине, что во время пересечения пешеходом проезжей части все автомобили стоят на месте.
Это не первый диагональный пешеходный переход для Нижнего Тагила. Появляться такие разметки начали еще в 2021 году. Воспользоваться безопасным переходом можно на перекрестках Победы — Пархоменко, Мира — Циолковского, а также Карла Маркса — Огаркова и Карла Маркса — Красноармейская.