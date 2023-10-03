tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

Диагональный пешеходный переход появился в Нижнем Тагиле

Диагональный пешеходный переход появился в Тагиле на пересечении улиц Фрунзе и Черных

3 октября 2023, 11:42
Фото: tagilcity.ru
Диагональный пешеходный переход появился в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле появился еще один диагональный пешеходный переход

В Нижнем Тагиле на пересечении улиц Фрунзе и Черных расчертили новый диагональный пешеходный переход. Для пешеходов теперь загорается зеленый свет сразу во всех направлениях, поэтому такие переходы помогают экономить время, а не ждать сигнала светофора по несколько раз.

Раньше для разметки таких переходов использовали сплошную заливку. Но такое количество краски уменьшает силу сцепления автомобиля с дорогой.

К тому же диагональный пешеходный переход намного безопаснее обычного регулируемого по той причине, что во время пересечения пешеходом проезжей части все автомобили стоят на месте.

Диагональный пешеходный переход появился в Нижнем ТагилеДиагональный пешеходный переход появился в Нижнем Тагиле
Диагональный пешеходный переход появился в Нижнем ТагилеДиагональный пешеходный переход появился в Нижнем Тагиле
Диагональный пешеходный переход появился в Нижнем ТагилеДиагональный пешеходный переход появился в Нижнем Тагиле
Диагональный пешеходный переход появился в Нижнем ТагилеДиагональный пешеходный переход появился в Нижнем Тагиле
Диагональный пешеходный переход появился в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Это не первый диагональный пешеходный переход для Нижнего Тагила. Появляться такие разметки начали еще в 2021 году. Воспользоваться безопасным переходом можно на перекрестках Победы — Пархоменко, Мира — Циолковского, а также Карла Маркса — Огаркова и Карла Маркса — Красноармейская.

На одной из улиц Нижнего Тагила запретят парковаться из-за помехи для жителей
Узнать подробнее
Читайте также:
Автохама без прав в Нижнем Тагиле наказали после видео в соцсетяхВ Нижнем Тагиле временно не работают светофорыВодитель сбил девушку на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Пешеходный переход#Светофор#Дорожная разметка#Улица фрунзе#Разметка#Дорожные службы#Артем Карнаухов
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОРВИ введены ограничения в школах №40 и №96
Сегодня, 10:47
Завод ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле проверяют на соблюдение законов об экологии
Вчера, 16:41
«Закрылся давно, нерентабельно»: один магазин «АтлантТекс» закрылся в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:45
Завод Уралхимпласт в Нижнем Тагиле выбрасывал чрезмерные объемы вредных веществ
Вчера, 14:49
Жители Верхней Салды пожаловались на свалку с покрышками у жилых домов
Сегодня, 08:36
В «Нижнетагильской Энергосбытовой компании» прошел день клиента
Сегодня, 11:00