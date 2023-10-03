Диагональный пешеходный переход появился в Тагиле на пересечении улиц Фрунзе и Черных

В Нижнем Тагиле появился еще один диагональный пешеходный переход

В Нижнем Тагиле на пересечении улиц Фрунзе и Черных расчертили новый диагональный пешеходный переход. Для пешеходов теперь загорается зеленый свет сразу во всех направлениях, поэтому такие переходы помогают экономить время, а не ждать сигнала светофора по несколько раз.