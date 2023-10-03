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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Для ремонта Серовского тракта выделено 700 миллионов рублей

Для ремонта Серовского тракта выделено 700 миллионов рублей

3 октября 2023, 14:05
Фото: Midjourney
В Свердловской области ищут подрядчика для ремонта Серовского тракта. Речь идёт об участке между Екатеринбургом и Нижним Тагилом. На эти цели планируют потратить 700 миллионов рублей.

Областной департамент госзакупок разделил работы на четыре лота, аукционы по ним завершатся до 17 октября. Все работы будут проводиться на территории Нижнего Тагила, Кировградского, Невьянского и Верхнепышминского городских округов.

Сам ремонт начнется весной 2024 года, а закончится осенью. А ближайший к Екатеринбургу участок должны сдать до 19 сентября 2025 года.

Всего на ремонт Серовского тракта за два года местные власти потратят один миллиард рублей. В мае уже были определены два подрядчика, которые должны до 20 августа 2024 года отремонтировать еще два отрезка трассы.

Ранее МБУ «Служба экологической безопасности» Нижнего Тагила искала подрядчика для очистки, дезинфекции и ремонта 25 шахтных колодцев.

Серовский тракт остался в неудовлетворительном состоянии перед зимним сезоном
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#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Подрядчик#Госзакупки#Ремонт#Серовский тракт#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Лоты#1 миллиард рублей
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