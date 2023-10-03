Для ремонта Серовского тракта выделено 700 миллионов рублей

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Областной департамент госзакупок разделил работы на четыре лота, аукционы по ним завершатся до 17 октября. Все работы будут проводиться на территории Нижнего Тагила, Кировградского, Невьянского и Верхнепышминского городских округов.
Сам ремонт начнется весной 2024 года, а закончится осенью. А ближайший к Екатеринбургу участок должны сдать до 19 сентября 2025 года.
Всего на ремонт Серовского тракта за два года местные власти потратят один миллиард рублей. В мае уже были определены два подрядчика, которые должны до 20 августа 2024 года отремонтировать еще два отрезка трассы.
Ранее МБУ «Служба экологической безопасности» Нижнего Тагила искала подрядчика для очистки, дезинфекции и ремонта 25 шахтных колодцев.