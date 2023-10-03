Фейк об используемом преступниками плачущем ребенке распространился в Тагиле

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
Внимание, девушки и женщины. Если встретите по пути плачущего маленького ребенка, держащего в руках листок бумаги с адресом, не отводите его туда. Это новый способ преступников заманить жертву, — говорится в объявлении.
В пресс-службе тагильской полиции на запрос TagilCity.ru ответили, что, вероятно, это очередной фейк, распространяемый по родительским чатам.
Если сотрудники полиции и распространяют какую-то официальную информацию, то все осуществляется через пресс-службу, в ней обязательно будут указаны конкретные факты, — подчеркнули в МВД.
Напомним, ранее тагильчан встревожил фейк о токсичных лекарствах, якобы попавших на полки уральских аптек.