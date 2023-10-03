Фейк об используемом преступниками плачущем ребенке распространился в Тагиле

Новый фейк о мошенниках распространяют в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в чатах распространяют фотографию листовки с предупреждением о некой преступной схеме, в которой якобы участвуют дети. 3 октября несколько человек отправили этот снимок в редакцию TagilCity.ru.