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Posted Сегодня, 17:54

Published Сегодня, 17:54

Modified Сегодня, 18:13

Updated Сегодня, 18:13

Новый фейк о мошенниках распространяют в Нижнем Тагиле

Фейк об используемом преступниками плачущем ребенке распространился в Тагиле

3 октября 2023, 17:54
Фото: Midjourney

Новый фейк о мошенниках распространяют в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в чатах распространяют фотографию листовки с предупреждением о некой преступной схеме, в которой якобы участвуют дети. 3 октября несколько человек отправили этот снимок в редакцию TagilCity.ru.
Внимание, девушки и женщины. Если встретите по пути плачущего маленького ребенка, держащего в руках листок бумаги с адресом, не отводите его туда. Это новый способ преступников заманить жертву, — говорится в объявлении.
Фото: tagilcity.ru

В пресс-службе тагильской полиции на запрос TagilCity.ru ответили, что, вероятно, это очередной фейк, распространяемый по родительским чатам.

Если сотрудники полиции и распространяют какую-то официальную информацию, то все осуществляется через пресс-службу, в ней обязательно будут указаны конкретные факты, — подчеркнули в МВД.

Напомним, ранее тагильчан встревожил фейк о токсичных лекарствах, якобы попавших на полки уральских аптек.

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#Нижний Тагил#Полиция#Фейк#МВД#Преступники#Григорий Орлов
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