tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:10

Published Сегодня, 16:10

Modified Сегодня, 16:12

Updated Сегодня, 16:12

Ледовый городок в Нижнем Тагиле посвятят юбилею русской азбуки

Каким будет ледовый городок-2024 в Нижнем Тагиле: показываем и рассказываем

3 октября 2023, 16:10
Фото: tagilcity.ru

Ледовый городок в Нижнем Тагиле посвятят юбилею русской азбуки

Нижний Тагил в 2023 году стал столицей Тотального диктанта. Это событие, а также юбилей русского алфавита послужили идеей для оформления ледового городка на Театральной площади.

Нижний Тагил уже начал подготовку к Новому 2024 году. Так, 3 октября обсуждали концепцию оформления ледового городка. Идея скульпторов — русская азбука, ведь в этом году ей исполняется 1060 лет. На каждой ледяной букве будет свой QR-код. Любой желающий сможет навести на него камеру и получить сведения о том, что есть в Нижнем Тагиле на эту букву.

В дополнение к этой задумке управление культуры Нижнего Тагила совместно с Центральной городской библиотекой разработали специальный «живой» сайт. На него и будут вести сгенерированные коды.

Это касается улиц, архитектуры, различных животных, то есть абсолютно всего, что есть в городе. До 20 октября мы завершаем формирование сайта, отдаем на изготовление QR-коды. Они будут на каждой букве, — рассказала TagilCity.ru начальник управления культуры Светлана Юрчишина.
Оформление ледового городка-2024 в Нижнем Тагиле.Оформление ледового городка-2024 в Нижнем Тагиле.
Оформление ледового городка-2024 в Нижнем Тагиле.Оформление ледового городка-2024 в Нижнем Тагиле.
Оформление ледового городка-2024 в Нижнем Тагиле.Оформление ледового городка-2024 в Нижнем Тагиле.
Оформление ледового городка-2024 в Нижнем Тагиле.Оформление ледового городка-2024 в Нижнем Тагиле.
Оформление ледового городка-2024 в Нижнем Тагиле.Оформление ледового городка-2024 в Нижнем Тагиле.
Оформление ледового городка-2024 в Нижнем Тагиле.Оформление ледового городка-2024 в Нижнем Тагиле.
«Живой» сайт для ледового городка в Нижнем Тагиле.«Живой» сайт для ледового городка в Нижнем Тагиле.
Оформление ледового городка-2024 в Нижнем Тагиле.
Фото: tagilcity.ru

Количество горок в этом году увеличится, а самую большую из них сделают еще масштабнее, чем в прошлых сезонах. Это позволит решить проблему с большими очередями.

А на территории перед Драматическим театром появятся новые светящиеся геометрические фигуры — многоугольник и куб, работающие по принципу калейдоскопа. Они будут изготовлены с антивандальным металлическим каркасом и закреплены на специально подготовленном фундаменте. Количество элементов еще обсуждается. Зимой фигуры расположат у театра, а летом перенесут ближе к набережной — получится круглогодичная «передвигающаяся» фотозона.

Мы подчеркиваем свою самобытность, культуру, историю, свой алфавит, что является немаловажным фактором, — отметил глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Оформление горок на Театральной площади в Нижнем Тагиле.Оформление горок на Театральной площади в Нижнем Тагиле.
Оформление горок на Театральной площади в Нижнем Тагиле.Оформление горок на Театральной площади в Нижнем Тагиле.
Новые геометрические фигуры-калейдоскопы на Театральной площади в Нижнем Тагиле.Новые геометрические фигуры-калейдоскопы на Театральной площади в Нижнем Тагиле.
Совещание в администрации города, посвященное концепции оформления ледового городка. Совещание в администрации города, посвященное концепции оформления ледового городка.
Совещание в администрации города, посвященное концепции оформления ледового городка. Совещание в администрации города, посвященное концепции оформления ледового городка.
Совещание в администрации города, посвященное концепции оформления ледового городка. Совещание в администрации города, посвященное концепции оформления ледового городка.
Оформление горок на Театральной площади в Нижнем Тагиле.
Фото: tagilcity.ru

Каток в новом сезоне будет такого же размера, как и его предшественник. Однако навес сделают другой. Пятиметровая интерактивная, светящаяся гирлянда появится «в небе» над ледяной гладью. Как утверждает разработчик, такую задумку в России еще ни разу не реализовывали.

Навес над катком у Театральной площади в Нижнем Тагиле.Навес над катком у Театральной площади в Нижнем Тагиле.
Навес над катком у Театральной площади в Нижнем Тагиле.Навес над катком у Театральной площади в Нижнем Тагиле.
Навес над катком у Театральной площади в Нижнем Тагиле.
Фото: tagilcity.ru

Открытым остается вопрос о проведении новогоднего салюта. А общая стоимость затрат на реализацию проекта не сообщается.

Напомним, в прошлом году тематикой украшения новогоднего городка стали сказочные герои, а праздник по случаю его открытия состоялся 28 декабря.

Космос, Пушкин, чудеса. Как менялся ледовый городок в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Новый год#Театральная площадь#Ледовый городок#Владислав Пинаев#Русский язык#Светлана Юрчишина#Администрация Нижнего Тагила#Тотальный диктант#Анастасия Имамахметова#Фоторепортаж#Русский алфавит
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОРВИ введены ограничения в школах №40 и №69
Сегодня, 10:47
Завод ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле проверяют на соблюдение законов об экологии
Вчера, 16:41
«Закрылся давно, нерентабельно»: один магазин «АтлантТекс» закрылся в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:45
Завод Уралхимпласт в Нижнем Тагиле выбрасывал чрезмерные объемы вредных веществ
Вчера, 14:49
Жители Верхней Салды пожаловались на свалку с покрышками у жилых домов
Сегодня, 08:36
В «Нижнетагильской Энергосбытовой компании» прошел день клиента
Сегодня, 11:00