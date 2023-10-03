Каким будет ледовый городок-2024 в Нижнем Тагиле: показываем и рассказываем

Нижний Тагил уже начал подготовку к Новому 2024 году. Так, 3 октября обсуждали концепцию оформления ледового городка. Идея скульпторов — русская азбука, ведь в этом году ей исполняется 1060 лет. На каждой ледяной букве будет свой QR-код. Любой желающий сможет навести на него камеру и получить сведения о том, что есть в Нижнем Тагиле на эту букву.