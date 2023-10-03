Каким будет ледовый городок-2024 в Нижнем Тагиле: показываем и рассказываем

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
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Updated Сегодня, 16:12
Нижний Тагил уже начал подготовку к Новому 2024 году. Так, 3 октября обсуждали концепцию оформления ледового городка. Идея скульпторов — русская азбука, ведь в этом году ей исполняется 1060 лет. На каждой ледяной букве будет свой QR-код. Любой желающий сможет навести на него камеру и получить сведения о том, что есть в Нижнем Тагиле на эту букву.
В дополнение к этой задумке управление культуры Нижнего Тагила совместно с Центральной городской библиотекой разработали специальный «живой» сайт. На него и будут вести сгенерированные коды.
Это касается улиц, архитектуры, различных животных, то есть абсолютно всего, что есть в городе. До 20 октября мы завершаем формирование сайта, отдаем на изготовление QR-коды. Они будут на каждой букве, — рассказала TagilCity.ru начальник управления культуры Светлана Юрчишина.
Количество горок в этом году увеличится, а самую большую из них сделают еще масштабнее, чем в прошлых сезонах. Это позволит решить проблему с большими очередями.
А на территории перед Драматическим театром появятся новые светящиеся геометрические фигуры — многоугольник и куб, работающие по принципу калейдоскопа. Они будут изготовлены с антивандальным металлическим каркасом и закреплены на специально подготовленном фундаменте. Количество элементов еще обсуждается. Зимой фигуры расположат у театра, а летом перенесут ближе к набережной — получится круглогодичная «передвигающаяся» фотозона.
Мы подчеркиваем свою самобытность, культуру, историю, свой алфавит, что является немаловажным фактором, — отметил глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Каток в новом сезоне будет такого же размера, как и его предшественник. Однако навес сделают другой. Пятиметровая интерактивная, светящаяся гирлянда появится «в небе» над ледяной гладью. Как утверждает разработчик, такую задумку в России еще ни разу не реализовывали.
Открытым остается вопрос о проведении новогоднего салюта. А общая стоимость затрат на реализацию проекта не сообщается.
Напомним, в прошлом году тематикой украшения новогоднего городка стали сказочные герои, а праздник по случаю его открытия состоялся 28 декабря.