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Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Котельниково: когда завод — основа жизни

Котельниково: когда завод — основа жизни

3 октября 2023, 08:36
Фото: 1MI
Индустрия — двигатель человеческого прогресса, его скелет. В 20 веке и даже раньше именно на основе предприятий, разбросанных по стране, часто формировались новые города и целые агломерации. Насколько актуальна такая старая формула в информационном веке?

В этом выпуске проекта «Жизнь с нуля» мы расскажем, почему молодые семьи переезжают в Котельниково — город в Волгоградской области, обретший новую жизнь, благодаря промышленности.

Видео: 1MI

Степной оазис

Котельниково — самый южный город Волгоградской области, находится в степной местности, на левом берегу реки Аксай Курмоярский и на северном склоне Доно-Сальской гряды. Благодаря такому расположению, в городе очень комфортный климат — температура зимой не падает ниже нуля, а летом не поднимается выше 30 градусов.

Город получил своё развитие из казачьей станицы, некоторые постройки которой сохранились до сих пор. В 2004 году неподалеку открыли гигантское месторождение калийных солей. После постройки Гремячинского горно-обогатительного комбината район получил стимул к развитию на долгие годы вперед.

Фото: 1MI

Помимо промышленности, центр Котельничского района является точкой опоры для местных фермеров — в городе есть большой сельскохозяйственный рынок, на котором аграрии продают свою продукцию.

Стоит упомянуть, что практически в черте города ещё со времен Великой Отечественной войны существует большой военный аэродром, персонал которого составляет немалую часть жителей города.

Фото: 1MI

Как соль способствует урбанизму

Вместо со строительством завода начала развиваться инфраструктура, стали приезжать на поселение люди со всех концов страны. Население города перестало падать, а теперь даже устойчиво растёт — многие горные инженеры и рабочие привезли сюда свои семьи.

Недавно в городе построили несколько красивых кварталов новых домов, школы, больницы, детские площадки и конные школы для поддержания казацких традиций. Кульминацией благоустройства стал новый центральный парк, построенный по всем правилам современного ландшафтного дизайна и благоустройства.

Фото: 1MI

Как добраться до Котельниково

Поселение расположено в степи практически на границе с Ростовской областью. Видов транспорта множество — в городе есть автовокзал с маршрутами до всех крупных городов, а также железнодорожная станция с поездами до Волгограда, Сальска и Волгодонска. Аэродром работает только в военных целях и не принимает гражданские рейсы.

Сколько стоит жить в Котельниково?

Благодаря теплому климату и наличию предприятия с достойными зарплатами жизнь в Котельниково выгодно отличается от многих похожих городов небольшого размера. Далее рассмотрим основные статьи расходов.

Аренда и покупка жилья в Котельниково

Цены на квартиры отличаются от дома — в новых жилых комплексах стоимость будет ощутимо дороже. В среднем цены на двухкомнатную квартиру составляют от 2 до 4 миллионов рублей. За 4 миллиона также можно приобрести одноэтажный дом. Аренда обойдется — примерно 10-20 тысяч рублей в месяц.

Коммунальные услуги

Тарифы в Котельниково ничем не отличаются от средних по стране. За однокомнатную квартиру оплата составит от 3000 до 5000 руб. в месяц. В домах, где отсутствует центральное отопление, математика будет другой.

Транспорт

В городе ходят автобусы по разным маршрутам, цены на проезд обычно в пределах 30-50 рублей. Судя по картам, популярные сервисы такси в Котельниково не работают, поэтому жизнь в городе обычно подразумевает наличие личного автомобиля.

Фото: 1MI

Зачем переезжать в Котельниково

Причин переехать жить в степной оазис может быть несколько. Главная — это конечно работа на горно-обогатительном предприятии. Помимо достойных зарплат, завод предоставляет льготы на покупку жилья, помогает молодым специалистам с обустройством быта.

Однако есть и другие мотивы. Котельниково идеально подойдет людям, желающим обрести тихую и спокойную гавань без шума и гама большого города. Отличный климат, новая инфраструктура и сравнительная доступность только способствуют этому.

Фото: 1MI

Аналоги Котельниково в России

Малых поселений, градообразующим предприятием которых являются большие промышленные предприятия в России великое множество. Такой формат был крайне популярен в советское время — на незаселенных ранее территориях возникали целые города.

Например, вокруг крупнейшего в России авиазавода был в 1930-е годы был построен Комсомольск-на-Амуре. Небольшой городок Воткинск в Удмуртской республике — родина Петра Николаевича Чайковского — после постройки там ракетного производства обрел новую жизнь и увеличился в несколько раз.

Аналоги Котельниково за рубежом

Модель, где предприятие выступает как основа жизни и благосостояния города и его населения, существует по всему миру. Например, в американском городе Дирборн в штате Мичиган практически всё население работает на местных сталелитейных производствах.

Приезжайте в Котельниково!

Если вы искали город с теплым климатом и наличием достойной работы, то Котельниково точно вам подойдёт.

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