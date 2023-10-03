Котельниково: когда завод — основа жизни

Поселение расположено в степи практически на границе с Ростовской областью. Видов транспорта множество — в городе есть автовокзал с маршрутами до всех крупных городов, а также железнодорожная станция с поездами до Волгограда, Сальска и Волгодонска. Аэродром работает только в военных целях и не принимает гражданские рейсы.