Мэр Нижнего Тагила вручил удостоверения почетного ветерана шести горожанам

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Особым статусом отметили заслуги Александра Волоха, Валентины Красных, Сергея Кузнецова, Александра Смирнова, Александра Шибаева и Валерия Алиева. Подробнее о каждом соискателе мы рассказывали ранее.
Удостоверения почетного ветерана тагильчанам вручал мэр Владислав Пинаев. В своей речи он подчеркнул пользу ветеранских объединений в развитии города.
«Созданием многих объектов социальной и промышленной инфраструктуры занимались именно вы», — цитирует Владислава Пинаева его пресс-служба.