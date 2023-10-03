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Мэр Нижнего Тагила вручил удостоверения почетного ветерана шести горожанам

Мэр Нижнего Тагила вручил удостоверения почетного ветерана шести горожанам

3 октября 2023, 15:25
Фото: страница Владислава Пинаева во «ВКонтакте»
В Нижнем Тагиле прошла церемония вручения знаков почетного ветерана города — в этом году звания удостоились шесть представителей ветеранского сообщества.

Особым статусом отметили заслуги Александра Волоха, Валентины Красных, Сергея Кузнецова, Александра Смирнова, Александра Шибаева и Валерия Алиева. Подробнее о каждом соискателе мы рассказывали ранее.

Удостоверения почетного ветерана тагильчанам вручал мэр Владислав Пинаев. В своей речи он подчеркнул пользу ветеранских объединений в развитии города.

«Созданием многих объектов социальной и промышленной инфраструктуры занимались именно вы», — цитирует Владислава Пинаева его пресс-служба.
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