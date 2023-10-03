Названы признаки депрессии у пожилых людей

Пенсионеры, находящиеся в депрессивном состоянии, часто не следят за своей гигиеной, не убираются в квартире и перестают готовить себе еду. Важно отметить, что внешний вид может стать неопрятным не только из-за физических проблем, но и из-за сложных эмоциональных состояний, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».