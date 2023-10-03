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Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Названы признаки депрессии у пожилых людей

3 октября 2023, 11:13
Пожилым людям свойственны определенные признаки депрессии, которые могут помочь распознать это психологическое состояние и потребность в специалисте. Один из таких признаков — нежелание заботиться о себе.

Пенсионеры, находящиеся в депрессивном состоянии, часто не следят за своей гигиеной, не убираются в квартире и перестают готовить себе еду. Важно отметить, что внешний вид может стать неопрятным не только из-за физических проблем, но и из-за сложных эмоциональных состояний, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Еще одним признаком депрессии у пожилых людей является повышенное увлечение сериалами и старыми фильмами. Они могут проводить много времени за просмотром черно-белых фильмов, словно стремясь вернуться в прошлое, жить там, а не в настоящем.

В случае обнаружения подобных признаков в поведении престарелого родственника, не стоит пытаться помочь ему самостоятельно или прибегать к народным методам лечения. Психолог подчеркивает, что дети и родственники малоэффективны в борьбе с депрессией и единственная помощь может быть оказана лишь специалистом, обладающим соответствующим опытом и знаниями.

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