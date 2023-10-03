Обвиняемого в убийстве 16-летней девочки из Каменска-Уральского оставили в СИЗО

Напомним, в следственном изоляторе Голиков находится с 1 сентября. Правоохранители задержали его после изучения записей с уличных видеокамер, на которых было видно, что в ночь на 9 августа он ехал за 16-летней Даной на велосипеде, и тогда же она пропала. 10 августа тело школьницы нашли в лесополосе недалеко от ж/д станции Каменска-Уральского.