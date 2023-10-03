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Обвиняемого в убийстве 16-летней девочки из Каменска-Уральского оставили в СИЗО

Обвиняемого в убийстве 16-летней девочки из Каменска-Уральского оставили в СИЗО

3 октября 2023, 11:36
Фото: 1MI
В Екатеринбурге суд не выпустил из СИЗО 34-летнего Эдуарда Голикова, обвиняемого в убийстве 16-летней девушки из Каменска-Уральского.

Под арестом свердловчанин пробудет минимум до 9 января 2024 года, сообщает агентство Ура.ру со ссылкой на Свердловской областной суд.

По информации корреспондента «КП-Екатеринбург», на заседании Голиков обратился к суду с просьбой отпустить его. Мужчина настаивает на своей непричастности к убийству девушки: по версии обвиняемого, он лишь украл у нее телефон.

Напомним, в следственном изоляторе Голиков находится с 1 сентября. Правоохранители задержали его после изучения записей с уличных видеокамер, на которых было видно, что в ночь на 9 августа он ехал за 16-летней Даной на велосипеде, и тогда же она пропала. 10 августа тело школьницы нашли в лесополосе недалеко от ж/д станции Каменска-Уральского.

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#Каменск-Уральский#Следственный комитет#Суд#Уголовное дело#Убийство#Арест#Сизо#Григорий Орлов
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