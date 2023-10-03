Отступление арктических льдов угрожает животным в России, заявляет эколог Курбатова

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Климатические изменения вызывают смещение более теплых зон к северу, что приводит к вымиранию многих видов животных, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В основе этого процесса лежит отступление арктических льдов от полярных широт, что приводит к уменьшению влажности и образованию пустынь. Однако точно определить, сколько времени будут продолжаться эти процессы, сложно, так как они зависят от многих факторов.