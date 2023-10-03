tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Отступление арктических льдов угрожает животным в России, заявляет эколог Курбатова

3 октября 2023, 11:42
Один эколог, Анна Курбатова, говорит о возможности исчезновения различных видов животных в России из-за изменений климата. Она утверждает, что эти изменения происходят не только в нашей стране, но и по всему миру.

Климатические изменения вызывают смещение более теплых зон к северу, что приводит к вымиранию многих видов животных, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В основе этого процесса лежит отступление арктических льдов от полярных широт, что приводит к уменьшению влажности и образованию пустынь. Однако точно определить, сколько времени будут продолжаться эти процессы, сложно, так как они зависят от многих факторов.

Подпишитесь
В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОРВИ введены ограничения в школах №40 и №96
Сегодня, 10:47
Завод ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле проверяют на соблюдение законов об экологии
Вчера, 16:41
«Закрылся давно, нерентабельно»: один магазин «АтлантТекс» закрылся в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:45
Завод Уралхимпласт в Нижнем Тагиле выбрасывал чрезмерные объемы вредных веществ
Вчера, 14:49
Жители Верхней Салды пожаловались на свалку с покрышками у жилых домов
Сегодня, 08:36
В «Нижнетагильской Энергосбытовой компании» прошел день клиента
Сегодня, 11:00