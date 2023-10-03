Пластика по показаниям: современные технологии на страже женского здоровья

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Команда проекта «Код к здоровью», посвященного уникальным возможностям региональной медицины, побывала в Казанской ГКБ №7, где благодаря опыту врачей и самым современным технологиям женщинам в любом возрасте возвращают здоровье и возможность жить без оглядки на диагноз.
Летом на улицах и набережных Казани столпотворение — разгар туристического сезона. Сакина Сафиуллина до последнего времени не могла себе позволить влиться в эту пеструю толпу. И вовсе не потому, что она не любит гулять. 74-летняя пенсионерка из Альметьевска — любительница долгих прогулок и путешествий. Но вот уже несколько лет она вынуждена сидеть дома. Сакина Галимзяновна рассказывает, что пришлось просидеть в четырех стенах около трех лет. И виной тому — не только и не столько эпидемия, сколько вернувшаяся старая проблема. «20 лет назад меня уже прооперировали, — вспоминает Сакина Галимзяновна. — Но со временем все вернулось».
Женское здоровье — действительно хрупкая вещь. За поддержку органов малого таза отвечает тазовая диафрагма. Как упругий гамак она бережно поддерживает все органы. Но однажды эта поддержка может ослабнуть. И причин тому множество. Сидячий образ жизни, подъем тяжестей и несбалансированные физические нагрузки для женщин одинаково опасны. А еще есть генетическая предрасположенность — возрастное или обусловленное наследственностью ослабление соединительной ткани, длительный кашель, естественные роды при крупноплодной беременности… Список причин длинный, да и симптомы различаются: недержание мочи, проблемы с кишечником, боли и физический дискомфорт, воспалительные заболевания… «Женщины встречаются с этой проблемой с самого раннего, репродуктивного возраста, — рассказывает заведующая гинекологическим отделением №2 казанской ГКБ №7 Фарида Фоатовна Миннулина. — Самой молодой была пациентка 18 лет. У нее были ранние роды крупным плодом».
Фарида Миннулина — заведующая гинекологическим отделением № 2 в Казанской ГКБ №7, кандидат медицинских наук, доцент КФУ, заслуженный врач Республики Татарстан.
Фарида Миннулина — акушер-гинеколог с более чем 20-летним стажем. Однако даже огромный опыт не всегда помогает в борьбе с массовыми стереотипами: «Часто пациенты считают, что все пластические операции (операции по поводу пролапса относятся к реконструктивно-пластическим) выполняются только в частных центрах и платно. Мы хотим развеять этот миф: такие операции проводятся в полном объеме по программе обязательного медицинского страхования». Еще одна проблема, победить которую вместе с коллегами надеется Фарида Фоатовна — порочный круг молчания. «Женщины стесняются этого недуга, — признает доктор. — Они не говорят об этом ни членам семьи, не рассказывают своему гинекологу. Поэтому мы призываем наших женщин не стесняться об этом говорить, делиться любым сомнением по поводу своего здоровья с лечащим доктором. Ведь с любым заболеванием легче справиться на ранних стадиях. Современные технологии позволяют нам вернуть высокое качество жизни женщинам любого возраста».
Этот призыв тем более актуален, что пандемия COVID-19 неизбежно ударила и по женскому здоровью. «Достаточно двух месяцев активного кашля, — объясняет взаимосвязь Фарида Фоатовна. — Женщина приходит и говорит: я долго кашляла и после этого у меня появилась такая проблема». Заболела «омикроном» и Сакина Галимзяновна: «Я очень тяжело перенесла, была без сознания. Но спасибо врачам — вытянули!». Возможно, именно в тяжелом течении заболевания кроется одна из причин вернувшейся проблемы с пролапсом органов малого таза.
«Рецидивы, к сожалению, возможны. Виной тому круговорот проблем: нагрузка, инфекция, рецидив, — говорит Фарида Фоатовна, но тут же обнадеживает. — Конечно, сегодняшние технологии сильно отличаются от того, что было 20 лет назад. Наши пациенты независимо от возраста и независимо от сопутствующих заболеваний получают полный объем помощи. Самой взрослой пациентки отделения было 89 лет. Многолетний опыт и технические возможности, которые, к счастью, есть в нашей клинике, и, конечно, большая команда специалистов позволяют оценить все риски, суметь их предотвратить и независимо от возраста и соматического статуса выписать женщину счастливой, с уверенностью будущем».
ГКБ №7 — многопрофильная больница. В больнице функционируют специализированные центры: сосудистый, ревматологический, аллергологический, центр гепатобилиарной хирургии, центр рассеянного склероза, центр чрескожных коронарных вмешательств. Готовится к открытию новый перинатальный центр. В ГКБ №7 где не только лечат, но и оказывают помощь в реабилитации: пятая часть всех пациентов Татарстана, которым в 2022 году требовалась реабилитация, получили помощь у специалистов лечено-реабилитационного центра. В рамках Национального проекта «Демография — Здоровое долголетие» во вновь открытом гериатрическом кабинете за 2022 год приняли более тысячи пациентов. Клиника активно участвует в реализации регионального проекта по цифровизации медицинских систем в рамках национального проекта «Здравоохранение». В больнице работают сотрудники 27-ми кафедр Казанских вузов, а на счету коллектива в целом сотни государственных и региональных наград. Пациентами клинки могут стать граждане России из любого региона.
Пролапс органов малого таза эффективнее всего исправить с помощью операции, хотя врачи могут предложить и консервативное лечение. «Если женщина категорически отказывается от хирургического вмешательства, мы предлагаем консервативные методы лечения, — говорит Фарида Миннулина. — Если пациентка согласна на хирургическую коррекцию, то это будет малоинвазивное вмешательство. На сегодняшний день мы имеем все технические возможности, не отстаем от наших зарубежных коллег: мы изучаем, чем они занимаются, какие у них имеются на сегодняшний день инновации и успешно внедряем у себя. Операция по поводу пролапса относится к плановым и направлена на улучшение качества жизни. Наша основная задача — восстановить все так, как было до начала заболевания. Такие операции редко проводятся по жизненным показаниям. Только в том случае, когда встречается самая тяжелая, запущенная форма». К счастью, таких случаев все же немного. И все же не всегда у пациенток получается быстро набраться решимости и пойти «сдаваться» врачам.
«Я думала, в 74 года вообще не берут на операции, — признается Сакина Галимзяновна. —Сомневалась. Но пошла на диспансеризацию и мне сказали: „Идите“. Операцию уже сделали и теперь у меня начинается новая жизнь!». С момента операции прошло всего несколько дней, но Сакина Галимзяновна уже планирует, чем займется через два месяца, когда полностью завершится период восстановления: «Поеду на концерт в филармонию, в Набережные Челны. И подождите, я еще на Байкал съезжу!». Но лечащий врач напоминает путешественнице: пока необходимо соблюдать режим. Впрочем, Сакина Галимзяновна уже опытный пациент и знает, что после операции не рекомендуется сидеть и нагружать себя физическими упражнениями. Этим опытом она делится с соседкой по палате. Ляйле Гайнуллиной только предстоит операция, на которую она возлагает большие надежды: «Дело дошло до того, что мне в последнее время стало тяжело передвигаться. Поэтому я обратилась к специалистам». Ляйля Усмановна — начинающая дачница и вдобавок готовится стать бабушкой в декабре. Так что свобода передвижений ей необходима.
Операция длится недолго. Уже спустя пару часов мы навещаем Ляйлю Усмановну в палате. «Голова свежая, ноги только немного ватные. А так состояние хорошее, — делится она ощущениями. — Доктор сказала, что все прошло удачно, по плану. Самое главное — какие результаты будут. Будем соблюдать то, что рекомендует врач».
«Для того, чтобы не было рецидива женщине нужно ограничивать физическую нагрузку, —не перестает напоминать Фарида Фоатовна. — Мы рекомендуем не создавать внутрибрюшное давление. Это значит избегать постоянного кашля, не поднимать тяжелые предметы, избегать длительного сидячего положения. Важно также правильное питание, есть и еще ряд рекомендаций, зачастую индивидуальных. Ведь одинаковых операций нет: у нас индивидуальная хирургическая программа для каждой женщины. А позже каждая пациентка, выписываясь из нашей клиники, имеет возможность в любое время связаться со своим доктором, если у нее возникает срочный вопрос. Мы всегда готовы ответить. Самое главное сейчас, чтобы поняли и услышали наши дорогие женщины, которые страдают этим недугом: не стесняйтесь и не бойтесь, обращайтесь к своим гинекологам. Мы готовы и им, и вам оказать всю необходимую консультативную, хирургическую и профилактическую медицинскую помощь, чтобы каждая из вас была здоровой и счастливой».