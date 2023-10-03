tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:37

Published Сегодня, 16:37

Modified Сегодня, 16:52

Updated Сегодня, 16:52

Поддерживающий террористов мигрант задержан в Челябинске

Поддерживающий террористов мигрант задержан в Челябинске

3 октября 2023, 16:37
Фото: 1MI
В Челябинске силовики задержали иностранца, находившегося в розыске за причастность к деятельности международной террористической организации.

Сотрудники ФСБ задержали мигранта в Ленинском районе города. На родине против мужчины возбуждено дело по статье о терроризме — в России он пытался скрыться от ответственности.

Ленинский районный суд Челябинска осудил иностранца за нелегальное пересечение границы (ч. 1 ст. 18.8 КоАП) и депортировал его в родное государство, где его арестовали местные силовики, сообщает издание «Курс дела».

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ задержали сторонника ИГИЛ* из Центральной Азии.

*Признан террористической организацией и запрещен в России

Читайте также:
Выходца из Мариуполя осудят по обвинению в подготовке взрыва на «Уралвагонзаводе»Жену блогера-сыроеда приговорили к исправительным работам по делу о смерти младенцаВ Лесном состоятся антитеррористические учения
#Происшествия#Россия#Суд#ФСБ#Депортация#Терроризм#Террорист#Григорий Орлов
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОРВИ введены ограничения в школах №40 и №69
Сегодня, 10:47
Завод ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле проверяют на соблюдение законов об экологии
Вчера, 16:41
«Закрылся давно, нерентабельно»: один магазин «АтлантТекс» закрылся в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:45
Завод Уралхимпласт в Нижнем Тагиле выбрасывал чрезмерные объемы вредных веществ
Вчера, 14:49
Жители Верхней Салды пожаловались на свалку с покрышками у жилых домов
Сегодня, 08:36
В «Нижнетагильской Энергосбытовой компании» прошел день клиента
Сегодня, 11:00