Поддерживающий террористов мигрант задержан в Челябинске

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
Сотрудники ФСБ задержали мигранта в Ленинском районе города. На родине против мужчины возбуждено дело по статье о терроризме — в России он пытался скрыться от ответственности.
Ленинский районный суд Челябинска осудил иностранца за нелегальное пересечение границы (ч. 1 ст. 18.8 КоАП) и депортировал его в родное государство, где его арестовали местные силовики, сообщает издание «Курс дела».
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ задержали сторонника ИГИЛ* из Центральной Азии.
*Признан террористической организацией и запрещен в России