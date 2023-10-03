Пострадавшее от пожара свердловское село Шайдуриха застроили домами

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Как сообщили в департаменте информполитики региона, к настоящему времени строители заложили 13 фундаментов и смонтировали 11 коробок домов. Ожидается, что работы завершатся в ноябре.
Напомним, в июле этого года в селе Шайдуриха в 75 километрах от Екатеринбурга случился разрушительный пожар, уничтоживший каждый четвертый дом. Свердловская администрация поручила построить новые дома для погорельцев, потерявших единственное жилье, — то есть для 13 человек. Всего тогда сгорело более 40 строений.