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Пострадавшее от пожара свердловское село Шайдуриха застроили домами

Пострадавшее от пожара свердловское село Шайдуриха застроили домами

3 октября 2023, 10:10
Фото: департамент информполитики Свердловской области
В село Шайдуриха Свердловской области, которое в июле сильнейшим образом пострадало от пожара, поставили 13 комплектов для возведения каркасных домов.

Как сообщили в департаменте информполитики региона, к настоящему времени строители заложили 13 фундаментов и смонтировали 11 коробок домов. Ожидается, что работы завершатся в ноябре.

Напомним, в июле этого года в селе Шайдуриха в 75 километрах от Екатеринбурга случился разрушительный пожар, уничтоживший каждый четвертый дом. Свердловская администрация поручила построить новые дома для погорельцев, потерявших единственное жилье, — то есть для 13 человек. Всего тогда сгорело более 40 строений.

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#Общество#Пожар#Свердловская область#Жилье#Строительство#Погорельцы#Лесные пожары#Массовые пожары в Свердловской области 2023 года#Григорий Орлов
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