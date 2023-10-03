Посвященный тагильскому подносу памятный знак появится в городе

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Все желающие могут придумать эскизы памятника «Тагильскому подносу». По задумке авторов идеи, памятный знак станет уникальным арт-объектом города.
Работы участников будут оценивать члены жюри в разных номинациях, сообщили в пресс-службе мэрии. В эскиз проект должно входить описание материала, формы, цвета, размера, творческого замысла, предположительное место установки и обоснование своей задумки.
Относить работы можно в Центр развития туризма, либо по электронной почте: [email protected] и по адресу: ул. Горошникова, 56, каб. 521. Уточнить информацию можно по телефону: 8 (800) 30-22-765.