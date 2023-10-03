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Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Посвященный тагильскому подносу памятный знак появится в городе

Посвященный тагильскому подносу памятный знак появится в городе

3 октября 2023, 13:25
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле стартует конкурс по созданию эскизов памятника «Тагильскому подносу». Конкурсные мероприятия начнутся 14 октября.

Все желающие могут придумать эскизы памятника «Тагильскому подносу». По задумке авторов идеи, памятный знак станет уникальным арт-объектом города.

Работы участников будут оценивать члены жюри в разных номинациях, сообщили в пресс-службе мэрии. В эскиз проект должно входить описание материала, формы, цвета, размера, творческого замысла, предположительное место установки и обоснование своей задумки.

Относить работы можно в Центр развития туризма, либо по электронной почте: [email protected] и по адресу: ул. Горошникова, 56, каб. 521. Уточнить информацию можно по телефону: 8 (800) 30-22-765.

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#Нижний Тагил#Город#Конкурс#Памятник#Арт-объект#Эскизы#Жюри#Номинации#Тагильский поднос#Дарья Сорокина
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