Поток туристов в Свердловскую область увеличился на треть

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Об увеличении количества туристов в регион рассказал заместитель губернатора Дмитрий Ионин во время всероссийского селекторного совещания. Также Ионин отметил, что рост турпотока будет становиться больше.
Номерной фонд гостиниц Свердловской области за 2023 года превысит 350 мест. По заявке губернатора Евгения Куйвашева на 2024 год выделили субсидии размером в 373 миллиона рублей. Это позволит оборудовать дополнительные 250 мест.
Напомним, около тысячи школьников со всей страны приедут в Свердловскую области для участия в туристическом проекте «Императорский маршрут». Дети и подростки побывают в исторических местах региона.