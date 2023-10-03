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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Поток туристов в Свердловскую область увеличился на треть

Поток туристов в Свердловскую область увеличился на треть

3 октября 2023, 09:23
Фото: Midjourney
Туристический поток в Свердловскую области стал выше на треть с начала 2023 года. Это на 37% больше в сравнении с 2022 годом.

Об увеличении количества туристов в регион рассказал заместитель губернатора Дмитрий Ионин во время всероссийского селекторного совещания. Также Ионин отметил, что рост турпотока будет становиться больше.

Номерной фонд гостиниц Свердловской области за 2023 года превысит 350 мест. По заявке губернатора Евгения Куйвашева на 2024 год выделили субсидии размером в 373 миллиона рублей. Это позволит оборудовать дополнительные 250 мест.

Напомним, около тысячи школьников со всей страны приедут в Свердловскую области для участия в туристическом проекте «Императорский маршрут». Дети и подростки побывают в исторических местах региона.

Школьников из 21 региона проведут по свердловскому «Императорскому маршруту»
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