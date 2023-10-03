Прохожий пытался ограбить потерявшего сознание пьяного в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
Один из прохожих, заметив упавшего человека, подошел к нему и стал его обыскивать. В итоге он вынул из карманов телефон и кошелек. Происходящее заметила супружеская пара, которая проезжала мимо, пишет Е1.
Мужчина вышел из автомобиля и заставил неизвестного вернуть взятые вещи на место. Девушка отметила, что упавший горожанин был очень хорошо одет. Пара вызвала ему скорую помощь.
Как оказалось, молодой человек почувствовал себя нехорошо из-за выпитого алкоголя. После осмотра медики отпустили его домой.
Напомним, 2 сентября 2023 года 70-летняя женщина, которая летела из Москвы в Екатеринбург, почувствовала себя плохо. У нее случился сердечный приступ. После экстренного приземления в Казани ее передали врачам.