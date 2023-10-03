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Прохожий пытался ограбить потерявшего сознание пьяного в Екатеринбурге

Прохожий пытался ограбить потерявшего сознание пьяного в Екатеринбурге

3 октября 2023, 03:58
Фото: 1MI
В Екатеринбурге молодой человек, почувствовав себя плохо, упал на тротуар. Инцидент произошел на улице Малышева ночью 3 октября 2023 года.

Один из прохожих, заметив упавшего человека, подошел к нему и стал его обыскивать. В итоге он вынул из карманов телефон и кошелек. Происходящее заметила супружеская пара, которая проезжала мимо, пишет Е1.

Мужчина вышел из автомобиля и заставил неизвестного вернуть взятые вещи на место. Девушка отметила, что упавший горожанин был очень хорошо одет. Пара вызвала ему скорую помощь.

Как оказалось, молодой человек почувствовал себя нехорошо из-за выпитого алкоголя. После осмотра медики отпустили его домой.

Напомним, 2 сентября 2023 года 70-летняя женщина, которая летела из Москвы в Екатеринбург, почувствовала себя плохо. У нее случился сердечный приступ. После экстренного приземления в Казани ее передали врачам.

У пассажирки авиарейса Москва — Екатеринбург случился сердечный приступ
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