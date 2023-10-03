Прокуратура нагрянула с проверкой в мэрию Екатеринбурга

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Updated Сегодня, 04:55
В ходе проверки сотрудники прокуратуры просматривают документацию в комитете по товарному рынку, а также проверяется организация работы торговых павильонов, киосков, стритфудов и прочее, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
В числе нарушений была выявлена переплата владельцев торговых точек за возможность работать на муниципальной территории. Правила оплаты устанавливает свердловское правительство.
Так, в 2020 году был установлен расчет ставки для выплат, в связи с чем предприниматели должны были платить меньше. Однако они до сих пор платят по более высоким ставкам. В прокуратуре потребовали от городской думы актуализировать правила платы за торговые точки.
Напомним, прокуратура Свердловской области начнет проверку издания «Вечерние ведомости» на предмет экстремизма.