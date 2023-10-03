tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:55

Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

Прокуратура нагрянула с проверкой в мэрию Екатеринбурга

Прокуратура нагрянула с проверкой в мэрию Екатеринбурга

3 октября 2023, 04:55
Фото: 1MI
Свердловская прокуратура организовала большую проверку в администрации Екатеринбурга. К работе привлекли более 30 сотрудников ведомства. Проверка будет проходить до 26 октября 2023 года.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры просматривают документацию в комитете по товарному рынку, а также проверяется организация работы торговых павильонов, киосков, стритфудов и прочее, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

В числе нарушений была выявлена переплата владельцев торговых точек за возможность работать на муниципальной территории. Правила оплаты устанавливает свердловское правительство.

Так, в 2020 году был установлен расчет ставки для выплат, в связи с чем предприниматели должны были платить меньше. Однако они до сих пор платят по более высоким ставкам. В прокуратуре потребовали от городской думы актуализировать правила платы за торговые точки.

Напомним, прокуратура Свердловской области начнет проверку издания «Вечерние ведомости» на предмет экстремизма.

Свердловская прокуратура проверит издание «Вечерние ведомости» на экстремизм
Узнать подробнее
Читайте также:
Родители обратятся в прокуратуру из-за массового увольнения учителей в ЕкатеринбургеПенсионерка в Екатеринбурге добилась капремонта в ее квартиреМэрия Екатеринбурга ищет подрядчика для стройки улиц на ВИЗе
#Проверка#Прокуратура#Свердловская область#Администрация#Городская дума#Мэрия#Экстремизм#Нарушения#Киоски#Ведомство#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Мэрия Екатеринбурга#Правила оплаты#Товарный рынок#Торговые павильоны
Подпишитесь
Завод Уралхимпласт в Нижнем Тагиле выбрасывал чрезмерные объемы вредных веществ
Вчера, 14:49
Завод ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле проверяют на соблюдение законов об экологии
Вчера, 16:41
«Закрылся давно, нерентабельно»: один магазин «АтлантТекс» закрылся в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:45
Итоги недели в Нижнем Тагиле: облака из выбросов, чистка колодцев и мор рыбы
Вчера, 07:21
Таджики с наркотиками и грабитель в ушанке. Как работает «Безопасный город» в Тагиле
29 сентября, 08:54
Родители обратятся в прокуратуру из-за массового увольнения учителей в Екатеринбурге
Вчера, 11:29