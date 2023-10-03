Прокуратура возбудила уголовное дело из-за качества воды в Первоуральске

Как сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры, ежедневный мониторинг качества воды показал, что администрация Первоуральска и ППМУП «Водоканал» не обеспечили ее соответствие органолептическим показателям. Коммунальное предприятие оштрафовали, мэрию обязали провести перерасчет платы за воду на сумму свыше 5,2 млн рублей.