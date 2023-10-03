Прокуратура возбудила уголовное дело из-за качества воды в Первоуральске

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Как сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры, ежедневный мониторинг качества воды показал, что администрация Первоуральска и ППМУП «Водоканал» не обеспечили ее соответствие органолептическим показателям. Коммунальное предприятие оштрафовали, мэрию обязали провести перерасчет платы за воду на сумму свыше 5,2 млн рублей.
Также по поручению областной прокуратуры возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей особо крупный ущерб (ч. 1.1 ст. 293 УК).
Напомним, ранее глава минэнерго Свердловской области Николай Смирнов, отвечая на жалобы первоуральцев на темно-бурую водопроводную воду, заявил, что качество водоснабжения обусловлено его «копеечной» стоимостью — бутилированная вода из магазина в разы дороже, указал министр.