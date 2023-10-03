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Updated Сегодня, 09:56

Прокуратура возбудила уголовное дело из-за качества воды в Первоуральске

Прокуратура возбудила уголовное дело из-за качества воды в Первоуральске

3 октября 2023, 09:48
Фото: 1MI
Прокуратура возбудила уголовное дело о халатности из-за неприемлемого качества водопроводной воды, на которое массово пожаловались жители Первоуральска.

Как сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры, ежедневный мониторинг качества воды показал, что администрация Первоуральска и ППМУП «Водоканал» не обеспечили ее соответствие органолептическим показателям. Коммунальное предприятие оштрафовали, мэрию обязали провести перерасчет платы за воду на сумму свыше 5,2 млн рублей.

Также по поручению областной прокуратуры возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей особо крупный ущерб (ч. 1.1 ст. 293 УК).

Напомним, ранее глава минэнерго Свердловской области Николай Смирнов, отвечая на жалобы первоуральцев на темно-бурую водопроводную воду, заявил, что качество водоснабжения обусловлено его «копеечной» стоимостью — бутилированная вода из магазина в разы дороже, указал министр.

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#Общество#Первоуральск#Прокуратура#Вода#Водоснабжение#Водопровод#Качество воды#Григорий Орлов
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