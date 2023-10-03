Пропавший два года назад 25-летний житель Екатеринбурга найден мертвым

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким, — коротко сообщается на сайте свердловского филиала поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Напомним, 14 сентября 2021 года молодой человек вышел из дома на улице Комвузовской во Втузгородке, и с тех пор его местонахождения оставалось неизвестным. В Следственном комитете и полиции пока не подтвердили информацию от волонтеров.
В конце сентября сообщалось, что в Свердловской области обнаружили тело 32-летнего сисадмина из Новоуральска, чьи поиски велись с середины августа.