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Updated Сегодня, 09:32

Пропавший два года назад 25-летний житель Екатеринбурга найден мертвым

Пропавший два года назад 25-летний житель Екатеринбурга найден мертвым

3 октября 2023, 09:26
Фото: 1MI
25-летнего жителя Екатеринбурга Льва Семухина, пропавшего два года назад, нашли мертвым.
Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким, — коротко сообщается на сайте свердловского филиала поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Напомним, 14 сентября 2021 года молодой человек вышел из дома на улице Комвузовской во Втузгородке, и с тех пор его местонахождения оставалось неизвестным. В Следственном комитете и полиции пока не подтвердили информацию от волонтеров.

В конце сентября сообщалось, что в Свердловской области обнаружили тело 32-летнего сисадмина из Новоуральска, чьи поиски велись с середины августа.

Пропавшую жительницу Екатеринбурга нашли мертвой на дачном участке
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#Волонтеры#Пропавшие без вести#Пропавший#Лиза Алерт#Пропавшие#Екатеринбург#Григорий Орлов
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