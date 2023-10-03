Социальный контракт для малоимущих в Нижнем Тагиле и Свердловской области в 2024 году

Обязательно предоставление справки об оказании членам семьи любой социальной помощи за последние три года. К примеру, при получении пенсии нужно представить справку об ее размере. Представляются данные о получении пособия по безработице, различных льгот. Для оформления соцконтракта обязательно письменное согласие на его заключение от всех совершеннолетних членов семьи.