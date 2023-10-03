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Социальный контрак

Социальный контракт для малоимущих в Нижнем Тагиле и Свердловской области в 2024 году

3 октября 2023, 14:02
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Социальный контрак
Социальный контракт для малоимущих в Свердловской области и Нижнем Тагиле представляет собой договор о взаимных обязательствах нуждающегося гражданина и управления соцзащиты. Согласно соглашению органы соцзащиты оказывают помощь гражданину, а он выполняет задачи по договору.

Социальный контракт для малоимущих направлен на поддержку нуждающихся для преодоления ими тяжелых жизненных обстоятельств и повышения качества жизни, самообеспечения семьи или одиноко проживающего гражданина в дальнейшем.

 

Какие условия для оформления договора действуют в Нижнем Тагиле?

 

Для заключения социального контракта семья или одиноко проживающий гражданин должны соответствовать ряду требований.

Условия оформления социального контракта:

  • семья должна проживать на территории Свердловской области;
  • средний доход не должен превышать установленный по региону прожиточный минимум;
  • семья не должна иметь места жительства на территории иного субъекта РФ;
  • один или несколько членов семьи должны быть трудоспособными;
  • семья не должна иметь в собственности жилых помещений, которые в соответствии с законом являются объектами жилищных прав, либо она может иметь в собственности одно жилое помещение;
  • семья не должна иметь в собственности земельный участок, признаваемый объектом налогообложения, либо у нее может быть в собственности только один участок;
  • члены семьи не должны быть зарегистрированы в качестве ИП.

Согласно условиям договора по его итогам заявитель представляет отчет. Он требуется, чтобы проанализировать, все ли задачи выполнены, как были израсходованы выделенные средства. Представляются данные о доходах за последние 3 месяца, следующие за месяцем окончания контракта. Должно быть доказательство целевого расходования денег.

Помощь предусматривается законодательством Свердловской области с 2013 года. Ранее она была доступна для малоимущих многодетных семей с 5 или более несовершеннолетними детьми, а также граждан, ухаживающих за нетрудоспособными лицами, инвалидами. Впоследствии круг заявителей был значительно увеличен.

 

Какие документы нужны для составления социального контракта?

 

Для оформления социального контракта в 2023 году в службу социальной защиты или многофункциональный центр нужно будет подать ряд документов.

Какие документы нужны для составления социального контракта?Какие документы нужны для составления социального контракта?
Какие документы нужны для составления социального контракта?
Фото: Медиахолдинг 1Mi

Какие сведения нужно предоставить заявителю:

  • паспорта всех членов семьи от 14 лет или иные документы для удостоверения личности;
  • информацию о детях, браке;
  • справку о постановке на учет в отдел соцзащиты;
  • информацию об инвалидности;
  • справки о составе семьи;
  • данные о зарплате и иных доходах — пособиях, пенсиях, стипендиях и т. д.;
  • данные о наличии (отсутствии) недвижимости и транспортных средств.

Обязательно предоставление справки об оказании членам семьи любой социальной помощи за последние три года. К примеру, при получении пенсии нужно представить справку об ее размере. Представляются данные о получении пособия по безработице, различных льгот. Для оформления соцконтракта обязательно письменное согласие на его заключение от всех совершеннолетних членов семьи.

С января 2024 года порядок заключения соцконтракта упростится, и гражданам больше не нужно будет собирать весь пакет документов — за них это сделают сотрудники органов социальной защиты.

Такой вариант станет возможным, благодаря введению в действие единых правил заключения соцконтракта по принципам социального казначейства, подготовленных Министерством труда и социальной защиты населения России. От желающего же получить господдержку в виде социального контракта потребуется только заявление на «Госуслугах».

 

Направления социальной поддержки по контракту

 

Одно из направлений договора — реализация мероприятий по поиску работы. Соцконтракт заключается на срок до 9 месяцев. Целью соглашения является трудоустройство и заключение трудового договора.

Средства могут быть выделены на ведение личного подсобного хозяйства или открытие бизнеса (покупку оборудования, обустройство мест для работы, аренду и т. д.). В таком случае потратить средства можно на компенсацию расходов в связи с постановкой на учет в качестве ИП, аренду помещений, покупку основных средств.

Наиболее часто социальные контракты по развитию ИП реализуют в таких сферах, как услуги и производство: открытие фотосалона, парикмахерской, автосервиса, мастерской, кофейни и т. д.

 

Размеры выплат по контракту

 

На поиск работы или преодоление сложной ситуации выделяется сумма, равная прожиточному минимуму. Деньги выплачиваются каждый месяц. На ведение бизнеса может быть выделено единовременно до 350 000 рублей. На ведение подсобного хозяйства единовременно выделяется не более 200 000 рублей.

Размеры выплат по контрактуРазмеры выплат по контракту
Размеры выплат по контракту
Фото: Медиахолдинг 1Mi

Гражданин, заключивший контракт, обязан выполнять мероприятия согласно программе адаптации. Он должен каждый месяц представлять в управление сведения о целевом расходовании выделенных ему денег. Он должен подтвердить, что средства израсходованы на реализацию мер, предусмотренных контрактом.

По запросу управления он представляет данные об условиях жизни семьи в течение трех лет после окончания срока действия контракта. При невыполнении обязательств он обязан вернуть средства, полученные от государства, в полном объеме.

 

Срок действия социального контракта

 

Программа разрабатывается на срок от 3 месяцев до 1 года. Срок назначается с учетом содержания программы адаптации, указанной в контракте. Время действия договора может быть увеличено органом социальной защиты по основаниям, установленным нормативным правовым актом субъекта РФ.

При поиске работы контракт действует до 9 месяцев. Согласно договору гражданин получает ежемесячные выплаты. При планировании открытия бизнеса срок действия соглашения составляет до 12 месяцев — в рамках контракта выделяется единовременная выплата на развитие предпринимательства. На развитие подсобного хозяйства также выделяется не более года.

 

Куда обратиться для составления контракта?

 

Для получения поддержки от государства по договору следует подать заявление на региональном портале «Госуслуги» или обратиться в управление социальной защиты, МФЦ.

 

Органы соцзащиты

 

Уточнить адреса служб соцзащиты в Нижнем Тагиле и Свердловской области можно на сайте Министерства социальной политики региона. На странице представлены график работы, контакты и имена руководителей территориальных управлений.

 

МФЦ

 

Для оформления контракта потребуется заполнить заявление, представить паспорт, согласие всех совершеннолетних членов семьи на оформление договора. Платить за предоставление данной государственной услуги не требуется.

При принятии комиссией решения о предоставлении услуги составляется социальный контракт. Он заключается между заявителем и управлением соцзащиты. Выплата перечисляется в месяц, следующий за тем, в котором был заключен контракт.

 

«Госуслуги»

 

Подать заявление в электронном виде можно через портал Госуслуги. Чтобы отправить заявление, нужно будет подтвердить учетную запись. Составить и отправить заявление можно удаленно, услуга предоставляется бесплатно. После рассмотрения заявки пользователю приходит уведомление о необходимости представления документов в органы социальной защиты.

#Общество#Дети#Госуслуги#Выплаты#Малоимущие#Социальный найм#Социальный проект
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