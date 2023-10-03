Стала известна причина нехватки водителей автобусов в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Речь идет о тех транспортных средствах, которые едут в Академический район. Жители пожаловались, что в них невозможно зайти на остановках в часы пик из-за сильной загруженности, пишет Е1.
Таким образом, горожанам приходится по полчаса ждать нового автобуса. Екатеринбуржцы утверждают, что когда автобус сильно забит пассажирами, то он проезжает остановки, так как сажать людей больше некуда.
Одна из жительниц рассказала, что в 18.20 на «Площади Коммунаров» невозможно было зайти в автобусы. На остановке она простояла более 40 минут.
Водитель автобуса №48 рассказал, что его коллеги, в основном, ушли работать таксистами из-за того, что там выше зарплаты. Поэтому существует нехватка водителей.