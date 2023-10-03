tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:10

Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Генпрокуратура РФ проверит деятельность коллег из Свердловской области

Свердловскую прокуратуру ждет проверка из Москвы

3 октября 2023, 09:10
Фото: 1MI

Генпрокуратура РФ проверит деятельность коллег из Свердловской области

Генпрокуратура РФ проверит деятельность прокуратуры Свердловской области на фоне участившихся кадровых перестановок в надзорном ведомстве.

Плановая проверка продлится неделю, сообщает источник издания «КП-Екатеринбург» в свердловской прокуратуре. По его информации, среди прочего столичные специалисты займутся проверкой жалоб жителей, качества расследования уголовных дел и осуществления надзора.

Утверждается, что проверка была назначена главным образом из-за недавних назначений новых лиц на руководящие должности областной прокуратуры.

Ранее в этот день сообщалось, что свердловская прокуратура проводит проверку в администрации Екатеринбурга из-за возможных нарушений в организации работы торговых точек.

Свердловская прокуратура проверит издание «Вечерние ведомости» на экстремизм
Узнать подробнее
Читайте также:
Прокуратура нагрянула с проверкой в мэрию ЕкатеринбургаГендиректор завода в Полевском принял на работу экс-госслужащую и получил штрафМужчина пытался дать взятку начальнику ИК в Свердловской области
#Общество#Проверка#Прокуратура#Свердловская область#Уголовное дело#Надзор#Генпрокуратура#Прокурорская проверка#Григорий Орлов
Подпишитесь
Завод Уралхимпласт в Нижнем Тагиле выбрасывал чрезмерные объемы вредных веществ
Вчера, 14:49
Завод ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле проверяют на соблюдение законов об экологии
Вчера, 16:41
«Закрылся давно, нерентабельно»: один магазин «АтлантТекс» закрылся в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:45
Итоги недели в Нижнем Тагиле: облака из выбросов, чистка колодцев и мор рыбы
Вчера, 07:21
Жители Верхней Салды пожаловались на свалку с покрышками у жилых домов
Сегодня, 08:36
Масштабный рейд по неплательщикам провела «Нижнетагильская Энергосбытовая компания»
Вчера, 03:00