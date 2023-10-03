Свердловскую прокуратуру ждет проверка из Москвы

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Плановая проверка продлится неделю, сообщает источник издания «КП-Екатеринбург» в свердловской прокуратуре. По его информации, среди прочего столичные специалисты займутся проверкой жалоб жителей, качества расследования уголовных дел и осуществления надзора.
Утверждается, что проверка была назначена главным образом из-за недавних назначений новых лиц на руководящие должности областной прокуратуры.
Ранее в этот день сообщалось, что свердловская прокуратура проводит проверку в администрации Екатеринбурга из-за возможных нарушений в организации работы торговых точек.