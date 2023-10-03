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Таможенники Екатеринбурга выявили две тысячи единиц незадекларированных товаров

Таможенники Екатеринбурга выявили две тысячи единиц незадекларированных товаров

3 октября 2023, 07:51
Фото: Уральское таможенное управление
Крупную партию незадекларированных товаров из Китая задержали его таможенники Екатеринбурга.

Известно, что продукцию в Россию пытался провезти предприниматель, являющийся директором одной из местных фирм. Его компания торгует оптом и в розницу фармацевтической продукцией, одеждой и чулочно-носочными изделиями, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Фото: Уральское таможенное управление

Так, мужчина заказал товары из КНР. В декларации он указал, что везет бандажи, спортивную одежду, корректирующее белье, массажеры и ортопедические стельки. Также в документах было указано, что вес посылки — 5 тонн, а стоимость — более 6 миллионов рублей.

Однако таможенники выяснили, что мужчина везет товаров больше на 2147 единиц, чем указал в документах. Также мужчина не указал в декларации 100 коробок с полотенцами и 97 органайзеров. В произошедшем бизнесмен обвинил китайских партнеров, сказав, что якобы они загрузили ему больше товаров, чем он заказывал.

В результате действия предпринимателя таможенники оценили как нарушение административного кодекса. Все те товары, которые оказались незадекларированными, изъяли и отправили на экспертизу. А на мужчину составили административный протокол.

Ранее сообщалось, что тагильчанка пыталась провезти в Кольцово десятки тысяч долларов из США.

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