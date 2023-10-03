Таможенники Екатеринбурга выявили две тысячи единиц незадекларированных товаров

Однако таможенники выяснили, что мужчина везет товаров больше на 2147 единиц, чем указал в документах. Также мужчина не указал в декларации 100 коробок с полотенцами и 97 органайзеров. В произошедшем бизнесмен обвинил китайских партнеров, сказав, что якобы они загрузили ему больше товаров, чем он заказывал.