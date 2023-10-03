Таможенники Екатеринбурга выявили две тысячи единиц незадекларированных товаров

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:53
Известно, что продукцию в Россию пытался провезти предприниматель, являющийся директором одной из местных фирм. Его компания торгует оптом и в розницу фармацевтической продукцией, одеждой и чулочно-носочными изделиями, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Так, мужчина заказал товары из КНР. В декларации он указал, что везет бандажи, спортивную одежду, корректирующее белье, массажеры и ортопедические стельки. Также в документах было указано, что вес посылки — 5 тонн, а стоимость — более 6 миллионов рублей.
Однако таможенники выяснили, что мужчина везет товаров больше на 2147 единиц, чем указал в документах. Также мужчина не указал в декларации 100 коробок с полотенцами и 97 органайзеров. В произошедшем бизнесмен обвинил китайских партнеров, сказав, что якобы они загрузили ему больше товаров, чем он заказывал.
В результате действия предпринимателя таможенники оценили как нарушение административного кодекса. Все те товары, которые оказались незадекларированными, изъяли и отправили на экспертизу. А на мужчину составили административный протокол.
Ранее сообщалось, что тагильчанка пыталась провезти в Кольцово десятки тысяч долларов из США.