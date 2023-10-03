«Тормоза отсутствуют»: жители Нижнего Тагила возмутились состоянием автобуса № 30

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Колодки были настолько изношены, что при торможении автобус издавал сильный скрип и дико трясся из стороны в сторону, — рассказал горожанин в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
По словам тагильчанина, во время рейса шофер грубо нарушил ПДД, проехав на красный сигнал светофора.
В комментариях под постом один из жителей сообщил, что состояние автобуса № 25 также далеко от идеального.
Мертвый транспорт в Тагиле… Трамваи только более или менее нормально ходят, — жалуются горожане.
Ранее сообщалось, что на трассе между Нижним Тагилом и Екатеринбургом пассажирский автобус завалился на бок.