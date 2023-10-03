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Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

В Нижнем Тагиле жители ездят на работу в разваливающемся автобусе

«Тормоза отсутствуют»: жители Нижнего Тагила возмутились состоянием автобуса № 30

3 октября 2023, 13:33
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле жители ездят на работу в разваливающемся автобусе

Житель Нижнего Тагила пожаловался на плохое техническое состояние автобуса маршрута № 30, у которого «отсутствуют тормоза» и проломана крыша.
Колодки были настолько изношены, что при торможении автобус издавал сильный скрип и дико трясся из стороны в сторону, — рассказал горожанин в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

По словам тагильчанина, во время рейса шофер грубо нарушил ПДД, проехав на красный сигнал светофора.

В комментариях под постом один из жителей сообщил, что состояние автобуса № 25 также далеко от идеального.

Мертвый транспорт в Тагиле… Трамваи только более или менее нормально ходят, — жалуются горожане.

Ранее сообщалось, что на трассе между Нижним Тагилом и Екатеринбургом пассажирский автобус завалился на бок.

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#Транспорт#Нижний Тагил#Автобус#Общественный транспорт#Водители автобусов#Григорий Орлов
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