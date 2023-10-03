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В Екатеринбурге 20-летний водитель попал в больницу после аварии

В Екатеринбурге 20-летний водитель попал в больницу после аварии

3 октября 2023, 11:50
Фото: 1MI
В Екатеринбурге столкнулись два легковых автомобиля. В результате пострадал 20-летний водитель, который находился за рулем отечественной машины.

Авария произошла около дома №171 по проспекту Космонавтов. Предварительно установлено, что водитель авто «ВАЗ-2105» при совершении левого поворота не предоставил преимущество в движении ехавшему навстречу BMW, сообщает «Патрульный участок».

В свою очередь водитель иномарки пересекал перекресток на запрещающий
сигнал светофора. Водителю BMW медицинская помощь не понадобилась. Во всех деталях ЧП разбираются сотрудники ГАИ.

Ранее в Каменске-Уральском женщина попала в реанимацию после того, как на нее наехал пьяный водитель.

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#ГАИ#Светофор#Пострадавший#Перекресток#BMW#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина#ВАЗ-2105
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