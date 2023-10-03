В Екатеринбурге 20-летний водитель попал в больницу после аварии

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Авария произошла около дома №171 по проспекту Космонавтов. Предварительно установлено, что водитель авто «ВАЗ-2105» при совершении левого поворота не предоставил преимущество в движении ехавшему навстречу BMW, сообщает «Патрульный участок».
В свою очередь водитель иномарки пересекал перекресток на запрещающий
сигнал светофора. Водителю BMW медицинская помощь не понадобилась. Во всех деталях ЧП разбираются сотрудники ГАИ.
Ранее в Каменске-Уральском женщина попала в реанимацию после того, как на нее наехал пьяный водитель.