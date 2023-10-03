В Екатеринбурге два педагога УрГПУ отдали мошенникам 5 млн рублей

Известно, что доценту кафедры УрГПУ позвонили незнакомцы, которые убедили ее перевести все свои накопления на «безопасные счета», а также взять кредит на 1,2 млн рублей. С женщиной по телефону разговаривали лже-министр просвещения и сотрудник Центробанка.