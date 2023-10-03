В Екатеринбурге два педагога УрГПУ отдали мошенникам 5 млн рублей

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
По новой задумке мошенников, они представляются своим жертвам директорами учреждений, в которых эти граждане работают, сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.
Известно, что доценту кафедры УрГПУ позвонили незнакомцы, которые убедили ее перевести все свои накопления на «безопасные счета», а также взять кредит на 1,2 млн рублей. С женщиной по телефону разговаривали лже-министр просвещения и сотрудник Центробанка.
Во втором случае старший преподаватель вуза лишилась 3,8 млн рублей. Ей тоже позвонила неизвестная женщина под видом ректора вуза сообщила о необходимости сотрудничать с представителем «Министерства просвещения».
Ранее жительница Екатеринбурга лишилась 13 тысяч рублей на Wildberries из-за несуществующей покупки.