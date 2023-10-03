tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

В Екатеринбурге два педагога УрГПУ отдали мошенникам 5 млн рублей

В Екатеринбурге два педагога УрГПУ отдали мошенникам 5 млн рублей

3 октября 2023, 13:03
Фото: 1MI
На 5 млн рублей обманули мошенники двух преподавателей УрГПУ в Екатеринбурге. Педагогов аферисты обманули, использовав новую схему.

По новой задумке мошенников, они представляются своим жертвам директорами учреждений, в которых эти граждане работают, сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Известно, что доценту кафедры УрГПУ позвонили незнакомцы, которые убедили ее перевести все свои накопления на «безопасные счета», а также взять кредит на 1,2 млн рублей. С женщиной по телефону разговаривали лже-министр просвещения и сотрудник Центробанка.

Во втором случае старший преподаватель вуза лишилась 3,8 млн рублей. Ей тоже позвонила неизвестная женщина под видом ректора вуза сообщила о необходимости сотрудничать с представителем «Министерства просвещения».

Ранее жительница Екатеринбурга лишилась 13 тысяч рублей на Wildberries из-за несуществующей покупки.

Судья Арбитражного суда Свердловской области перевела мошенникам два миллиона рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Трое педагогов из Екатеринбурга отдали телефонным мошенникам почти 9 млн рублейМошенники оставили женщину из Артемовска без 280 тысяч и телефонаДежурства у банкоматов и личный менеджер. Как жителей Тагила защищают от мошенников
#Педагоги#Обман#Кредит#Мошенники#Вуз#УрФУ#Накопления#Екатеринбург#Центробанк#Учреждения#Дарья Сорокина#УМВД#Кафедра#УрГПУ#Безопасные счета
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОРВИ введены ограничения в школах №40 и №69
Сегодня, 10:47
Завод ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле проверяют на соблюдение законов об экологии
Вчера, 16:41
«Закрылся давно, нерентабельно»: один магазин «АтлантТекс» закрылся в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:45
Завод Уралхимпласт в Нижнем Тагиле выбрасывал чрезмерные объемы вредных веществ
Вчера, 14:49
Жители Верхней Салды пожаловались на свалку с покрышками у жилых домов
Сегодня, 08:36
В «Нижнетагильской Энергосбытовой компании» прошел день клиента
Сегодня, 11:00