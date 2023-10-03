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В Екатеринбурге у школьницы на уроке загорелся смартфон

В Екатеринбурге у школьницы на уроке загорелся смартфон

3 октября 2023, 10:57
Фото: 1MI
В Екатеринбурге в гимназии № 37 в Кировском районе у школьницы загорелся телефон во время урока.
Девочки лежал телефон на стуле. Видимо, играла в какую-то игру, и аккумулятор перегрелся. В результате телефон взорвался, — рассказал журналистам очевидец ЧП.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «СВЕТ Екатеринбург», видно сильное задымление возле парты, доносятся тревожные опасения детей:

Он сейчас взорваться может!

По словам одного из учеников, несмотря на дымовую завесу, по неизвестной причине в кабинете не сработала пожарная сигнализация.

Ранее в этот день сообщалось, что в нижнесалдинской школе девять человек пострадали из-за шестиклассника, распылившего перцовый баллончик в туалете.

Из школы в Верхней Пышме экстренно эвакуировали детей
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