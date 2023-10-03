В Екатеринбурге у школьницы на уроке загорелся смартфон

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Девочки лежал телефон на стуле. Видимо, играла в какую-то игру, и аккумулятор перегрелся. В результате телефон взорвался, — рассказал журналистам очевидец ЧП.
На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «СВЕТ Екатеринбург», видно сильное задымление возле парты, доносятся тревожные опасения детей:
Он сейчас взорваться может!
По словам одного из учеников, несмотря на дымовую завесу, по неизвестной причине в кабинете не сработала пожарная сигнализация.
Ранее в этот день сообщалось, что в нижнесалдинской школе девять человек пострадали из-за шестиклассника, распылившего перцовый баллончик в туалете.