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В халяльной колбасе в Екатеринбурге нашли свинину

В халяльной колбасе в Екатеринбурге нашли свинину

3 октября 2023, 05:14
Фото: Midjourney
В Екатеринбурге в пробах халяльной колбасы из магазинов обнаружили свинину.

Сотрудники свердловского Роспотребнадзора провели исследования отобранных проб колбасных изделий. Результаты показали, что в данной продукции содержится ДНК свиньи, рассказали в пресс-службе ведомства.

Производителям товара сделали замечание по поводу несоответствия указанной информации на упаковке товара и настоящего состава колбас. Сведения о нарушении передадут в региональную прокуратуру.

Напомним, в августе 2023 года в Свердловской области было выявлено фальсифицированное сливочное масло. Предприниматель, который производил продукцию, скрылся.

Поддельное сливочное масло найдено в Свердловской области
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