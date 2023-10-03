В халяльной колбасе в Екатеринбурге нашли свинину

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Сотрудники свердловского Роспотребнадзора провели исследования отобранных проб колбасных изделий. Результаты показали, что в данной продукции содержится ДНК свиньи, рассказали в пресс-службе ведомства.
Производителям товара сделали замечание по поводу несоответствия указанной информации на упаковке товара и настоящего состава колбас. Сведения о нарушении передадут в региональную прокуратуру.
Напомним, в августе 2023 года в Свердловской области было выявлено фальсифицированное сливочное масло. Предприниматель, который производил продукцию, скрылся.