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В Ивделе появились детская и спортивная площадки

В Ивделе появились детская и спортивная площадки

3 октября 2023, 08:48
Фото: Администрация Ивдельского городского округа
Детскую и спортивную площадки установили в Ивделе на улице Пушкина. На благоустройство территории ушло более 21 миллиона рублей.

Во время первого этапа благоустройства на территории установили качели, скамейки, уличные тренажеры, воркаут, освещение, а также посадили деревья. В 2024 году сделают забор и уложат асфальт, рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Фото: Администрация Ивдельского городского округа

Новые обустроенные площадки для детей будут привлекать интерес горожан к здоровому образу жизни, уверен свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Благоустройство территории проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Напомним, в поселке Уралец под Нижним Тагилом планируется построить парк «Уральский». Стоимость работ на данном объекте составит 970 тысяч рублей.

Парк «Уральский» за 970 тысяч хотят простроить в поселке Уралец под Нижним Тагилом
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#Общество#Дети#Город#Благоустройство#Воркаут#Территория#Асфальт#Освещение#Спортивная площадка#Детская площадка#Деревья#Ивдель#Качели#Скамейки#Елизавета Зиборова#Горожане#Тренажеры#Национальный проект#Миллион рублей#Министр энергетики и ЖКХ
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