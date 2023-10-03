В Ивделе появились детская и спортивная площадки

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Во время первого этапа благоустройства на территории установили качели, скамейки, уличные тренажеры, воркаут, освещение, а также посадили деревья. В 2024 году сделают забор и уложат асфальт, рассказали в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Новые обустроенные площадки для детей будут привлекать интерес горожан к здоровому образу жизни, уверен свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.
Благоустройство территории проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Напомним, в поселке Уралец под Нижним Тагилом планируется построить парк «Уральский». Стоимость работ на данном объекте составит 970 тысяч рублей.